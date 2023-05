Las habilidades de los perros señal y su labor fundamental en la asistencia: "Te avisan tocándote y te llevan a la fuente del sonido"

Los perros, además de haberse convertido en nuestros mejores amigos, son también una parte fundamental de nuestras vidas en multitud de áreas: velan por nuestra seguridad junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nos ayudan a tratar enfermedades motoras y nuestra salud mental en las consultas y también nos avisan si vamos a sufrir un ataque de epilepsia... ¿Sabías que también existen los perros señal, para facilitar la vida de las personas sordas?

Los perros señal ayudan a personas con pérdida auditiva y son uno de los cinco tipos de perros de asistencia reconocidos en España. Están adiestrados para avisar de sonidos como el teléfono, el timbre de la puerta, el despertador o de que un familiar o amigo está llamando. "Cuando suena algo, el perro te avisa tocándote y te lleva a la fuente del sonido", explican desde la asociación Áskal, especializada en el adiestramiento de perros para personas sordas.

Esta organización nació en 2007, gracias a un grupo de adiestradores ubicados en Barcelona que vio que existía una necesidad y que los perros podrían ser una gran ayuda, también a nivel emocional, para personas con pérdida de audición. "No había ninguna organización en España que trabajase específicamente con personas sordas", detalla Cristina Carles, directora de Áskal y veterinaria e instructora de perros señal.

"Estamos hablando de un colectivo muy olvidado, gente muy aislada que habla otro idioma", añade. "Cuando empezamos, sí había alguna asociación para personas en sillas de ruedas, por ejemplo, pero no había nadie que echara una mano a este tipo de personas y, además, también estaba la cuestión de poder ayudar a perros en situación de abandono".

En este sentido, Carles explica que el tipo de perro que es muy bueno para este oficio es el que tiene un carácter muy independiente y curioso. "Desde el principio optamos por trabajar con mestizos de refugio porque muchos tienen estas características para ser buenos perros de señal. De hecho, Áskal quiere decir 'perro sin raza'", añade.

La red de educadores caninos para perros señal

En 2012 y tras un proceso de certificación, Áskal se incorporó a ADI (Assitance Dogs International), la Federación que vela por los estándares de calidad del trabajo de los perros de asistencia en todo el mundo. "Ese mismo año, fuimos reconocidos en España como organización acreditada para el adiestramiento de perros de señal", afirman en su web.

No obstante, los pasos de Áskal no se detuvieron ahí, en 2018 la organización evolucionó hacia una red internacional de adiestradores especializados en perros señal, que ayudan a las personas con pérdida auditiva a enseñar a su propio perro y a seleccionar uno adecuado si no hay mascota en la familia.

"Al principio nosotros adiestrábamos al perro y lo entregábamos gratuitamente a la familia, pero este modelo funcionó mal, porque aunque el perro estaba adiestrado, la gente no sabía manejarlo", cuenta la directora de la organización. "Ahora utilizamos el método team-trainning, porque la persona aprende junto al perro y es un sistema que funciona mejor".

Otro motivo por el que no funcionó el primer intento, según Carles, es porque "si das al perro gratis, la gente no lo aprecia". "Había una falta de compromiso muy grande, nos devolvían los perros", lamenta. "Ahora que es la persona quien paga por sus clases de adiestramiento, quién lo solicita, se lo toma en serio y es porque realmente lo necesita".

"Para poder trabajar así, lo que hemos tenido que hacer es crear una red de educadores caninos para que, allá dónde nos soliciten un perro señal, podamos encontrar uno y ayudar a la persona a realizar el entrenamiento", cuenta Carles.

De esta forma, la labor de la organización se resume en ser el punto de anclaje entre educadores caninos y personas con pérdida de audición que quieran tener un perro señal, así como ser el censo de perros señal y quienes realizar el seguimiento de cada caso. "Los perros también se pueden acreditar a nivel europeo y nosotros somos los encargados de dar el sello de calidad", añade.

Pero, ¿y si una persona que realmente necesita un perro señal no puede permitirse pagar por las lecciones? "En estos casos, lo que hacemos es ayudarle a recaudar el dinero para ello, aunque el responsable es la persona solicitante del perro en sí, nosotros solo damos el apoyo necesario", aclara la directora de Áskal.

De perro mestizo abandonado a perro señal

La idea de fundar Áskal, además de estar movida por facilitar la vida a las personas con problemas de audición, también tenía como objetivo ayudar a los perros mestizos, los cuales ocupan una mayor parte de los refugios y albergues de animales abandonados en nuestro país.

"Nos gusta trabajar con mestizos porque en su mezcla de genes, muchos tienen la combinación de características que buscamos en un perro señal: reactividad a los sonidos, estabilidad en ambientes públicos y buenos compañeros de vida", expresa Carles.

No obstante, hay decir que "con paciencia y premios" cualquier perro puede aprender a avisar de sonidos, aunque, algunas razas tienes más "madera" que otras. "Los mejores perros señal son los que reaccionan a los sonidos de forma natural", detalla la directora de Áskal. "Salen buenos los de razas pequeñas como los Caniches, Bulldogs, Bichón maltés, Carlinos, Pinscher, Yorkys o Jack Rusell, entre otros.

Un educador canino de Áskal junto a un perro señal a quién entrena. ÁSKAL

"Nosotros optamos siempre que podemos por adoptar mestizos, ya que permite dar una salida a algunos perros abandonados que estén en los refugios esperando una oportunidad de demostrar que pueden ser muy buenos perros de asistencia", resume Carles. "Aunque es cierto que, de 300 perros que puede albergar una protectora, a veces solo nos sirven dos".

La directora de Áskal reconoce que muchos perros que habitan en los centro de protección animal "están tocados por la situación de abandono o incluso maltrato por la que han tenido que pasar" y que, esto hace que no superen las pruebas para convertirse en perro señal.

"Los perros que superan las pruebas son perros muy resistentes que da igual dónde los metas porque tienen un carácter muy sólido", añade. "Generalmente seleccionamos perros jóvenes, como de un año, para que directamente puedan empezar el adiestramiento".