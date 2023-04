Tensión en las nominaciones de 'Supervivientes': "Le di una oportunidad y se la ha vuelto a cargar"

Tras la dura y tentadora prueba de líder y la expulsión disciplinaria de Yaiza, los Supervivientes debieron nominar al compañero que querían que abandonase el concurso.

Alma Bollo y Manuel Cortés fueron los primeros en ir a la sala de nominación de la palapa. Los hermanos coincidieron en nominar a Asraf Beno. "La semana pasada le di una oportunidad y se la ha vuelto a cargar", afirmó la joven.

El cantante aseguró que no le gustaba el concurso de Beno y que "juega sucio". Así las cosas, el novio de Isa P fue uno de los nominados de la noche tras recibir, además, el voto de Bosco.

Por su parte, Jonan Wiergo fue nominado por Diego y Raquel Arias. "No entiendo por qué se ha distanciado de mí", dijo ella. Jonan, sin embargo, explicó el motivo a la hora de nominar a Arias: "Es por la pelea de Yaiza con Asraf".

Ginés y Adara, quienes pudieron votar directamente a una persona, no lo dudaron. El rey de los bocadillos fulminó a Alma y Adara a Diego Pérez. "No me dirige la palabra, ni hemos conectado", explicó Molinero.

Por tanto, Asraf Beno, Jonan Wiergo, Diego Pérez y Alma Bollo son los cuatro nominados de Supervivientes, hasta el próximo jueves, donde se anunciará quien abandona la isla.