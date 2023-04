'Supervivientes' expulsa a Yaiza de forma disciplinaria: "A tenor de los insultos y su reiterada actitud violenta"

Yaiza Martín, la pareja de Ginés Corregüela ha sido expulsada de manera disciplinaria de Supervivientes tras amenazar e insultar a su compañero Asraf Beno cuando el cámara tuvo que ir a recargar la batería.

A pesar de que el operador del programa había oído perfectamente lo que había ocurrido, pudiendo grabar la última parte, donde se oía a Yaiza gritarle "¡maricona!", a Asraf, Jorge Javier Vázquez quiso que los testigos contasen la verdad.

Diego Pérez, Raquel Arias y Ginés Corregüela eran las personas que se encontraban cerca o en el lugar de los hechos. Ninguno quiso hablar. Jonan, admitió la confesión de Diego: "Me admitió que Yaiza le dijo maricona a Asraf".

Tras emitir las imágenes de lo que se pudo grabar, Yaiza seguía diciendo que no le había insultado: "Primero le dije marioneta y él dijo que si le llamé maricona, así que le repetí esa palabra". El presentador no daba crédito a las afirmaciones de la canaria.

"A tenor de la gravedad de los insultos que el cámara pudo escuchar perfectamente y la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante", anunció Vázquez.

Asimismo, Asraf Beno dio su versión de los hechos: "Yo estaba cuidando el fuego, ella me dijo 'vamos Tarzán, que ahora no hay cámaras'. También que nos las veríamos fuera y me gritó maricona".

Yaiza cogió sus cosas y se marchó de la palapa. Desde el plató se oyeron fuertes aplausos y vítores. Además, Míriam, la hija de Ginés, celebró eufórica la expulsión.