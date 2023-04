Joe Biden quiere repetir. El presidente de Estados Unidos ha dado esta semana el pistoletazo de salida a su carrera para la reelección con la publicación de un vídeo. Ha lanzado su campaña para la nominación demócrata afirmando lo que a todas luces parece evidente: que el país se enfrenta a un momento crucial en la votación del 5 de noviembre de 2024.

El Partido Demócrata, sin embargo, todavía necesita convencerse de que es el mejor candidato que tienen. Las encuestas muestran que la mayoría de los demócratas quieren que el partido nomine a otra persona, aunque muchos de ellos afirman que seguirán votando por Biden.

No hay un buen clima y el momento histórico (crisis tras crisis) no ayuda. Pero no son tanto sus virtudes como los defectos (riesgos) del adversario. No es tanto Biden como frenar a Trump. Así, el hoy presidente se presenta como el antídoto contra el extremismo republicano.

Alguien que frene a Trump

La razón fundamental de la campaña de Biden es la fuerza de Trump dentro del Partido Republicano. El presidente en funciones razona que es la mejor apuesta que tienen los demócratas para evitar que su predecesor gane un segundo mandato.

Donald Trump y Joe Biden, durante el segundo debate presidencial de 2020. EP

"Paradójicamente, a pesar de que gran parte de su partido parece desear tener una alternativa, Biden parece lo suficientemente fuerte como para evitar la aparición de cualquier rival significativo en las primarias", escribe Stephen Collinson en CNN.

Además, ocurre que las encuestas muestran que algunos de los posibles candidatos demócratas con mejores números contra Biden están en su administración. Son los casos de la vicepresidenta Kamala Harris -que volverá será la número 2 de la candidatura de Biden- y del secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

"Así que, a menos que se produzca un colapso importante en la posición de Biden, parece muy poco probable que haya un rival serio en las primarias", concluye el analista Alex Samuels.

¿Sacrificar el debate interno por la unidad?

Aunque sin entusiasmo, todo parece indicar que los demócratas asumirán a Biden como candidato. Apenas suenan otros nombres. Pero los hay. De hecho, estos aspirantes están molestos con la dirección de su partido.

Una camiseta de la campaña de Joe Biden y Kamala Harris en 2020. Europa Press

Buscando la unidad, el Comité Nacional Demócrata (DNC) podría decidir que no haya debates durante las primarias que decidan la nominación. Pero estos outsiders consideran que eso les da una clara desventaja en la carrera.

Williamson dijo en 2020 que la única forma de derrotar a Trump era "aprovechar el amor con fines políticos"

Son los casos de Robert F. Kennedy Jr. y Marianne Williamson. Ambos se han mostrado muy críticos y acusan al partido de proceso "amañado" que quiere "invisibilizar" a quienes se ofrecen como alternativa a Biden.

A estas alturas no parece haber más candidatos que ellos y en ambos casos sin posibilidades reales.

Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr CEDIDA

Sobrino del presidente John F. Kennedy e hijo del también asesinado Bobby Kennedy, se ha hecho especialmente popular como activista antivacunas. Con 69 años, es el duodécimo miembro de la dinastía Kennedy que se presenta a un cargo político.

Su activismo antivacunas le ha valido el rechazo público de parte de su familia por lo que ellos llaman sus "trágicamente erróneas" teorías conspirativas sobre las vacunas. No obstante, el escepticismo sobre las vacunas de este nuevo Kennedy es anterior a la Covid, pero encontró un nuevo público durante la pandemia.

Abogado ecologista, antes que contra las vacunas Robert F. Kennedy Jr. hizo campaña por la limpieza del agua, trabajando por el saneamiento del río Hudson en Nueva York.

Ha presentado la documentación para presentarse como candidato a la Casa Blanca y va a lanzar ya su campaña.

Marianne Williamson

Marianne Williamson Gage Skidmore / FLICKR

Tampoco ella es una candidata ortodoxa. Marianne Williamson es una gurú de la autoayuda, autora de superventas y antigua "asesora espiritual" de Oprah Winfrey. Pero también ha sido una activista por la justicia social con una larga trayectoria. Es lo más parecido a una izquierdista dentro del Partido Demócrata.

Williamson hizo su primera incursión en política en 2020. "Transfiguró al público con una frenética actuación en dos debates de las primarias demócratas", escribe Sam Cabral en BBC News. Entonces dijo que la única forma de derrotar a Trump era "aprovechar el amor con fines políticos".

Propone sanidad pública universal, guarderías gratuitas, reparar con dinero a los negros por la esclavitud y crear un Departamento de la Paz

En aquel entonces puso fin a su campaña antes de que comenzara la votación. Pero Williamson ha seguido pendiente con su plataforma política, preparada para 2024. De hecho, fue la primera demócrata en lanzarse formalmente a la carrera con una campaña que inició en marzo.

Sus propuestas son de izquierdas: sanidad pública universal, guarderías gratuitas, la creación de una agencia federal llamada Departamento de la Paz y gastar al menos 800.000 millones de dólares en reparaciones por la esclavitud de los negros estadounidenses.