Biden y Trump repetirán su duelo en las elecciones del 2024, a pesar del descontento de los estadounidenses

Ahora que Joe Biden ha confirmado que buscará repetir en la Casa Blanca, todo indica que la disputa de las elecciones del 2020 se reeditará con los mismos contrincantes: Biden y Trump.

Para Biden las primarias demócratas no serán un problema, mucho menos ahora que el senador Bernie Sanders ha confirmado que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2024 y que apoyará la reelección del actual presidente estadounidense.

El demócrata solamente tendrá que competir con candidatos menores: una autora de libros de autoayuda y con un hombre con un apellido que sigue presente en la política estadounidense, Marianne Williamson y Robert F. Kennedy Jr, respectivamente.

Por el lado de los republicanos, Donald Trump, de 76 años, es la primera opción para el 46 por ciento de los votantes de las primarias, según una nueva encuesta de NBC News. Además, el 68 por ciento de los votantes republicanos está de acuerdo con la afirmación de que las investigaciones sobre Trump están motivadas políticamente y están diseñadas para evitar que vuelva a ser presidente.

Sin embargo, buena parte de los estadounidenses no quiere ni a Biden ni a a Trump en la papeleta de 2024. El sondeo de NBC News, que se produjo antes del esperado anuncio de Biden de presentarse a la reelección, señala que el 70 por ciento de los estadounidenses (incluido el 51 por ciento de los demócratas) cree que Biden no debería presentarse a un segundo mandato.

En cuanto a Trump, el 60 por ciento de los estadounidenses, incluido un tercio de los republicanos, piensan que el expresidente no debería postularse en 2024.

"El presidente tiene que reflejar el grupo de edad del país. Ambos deberían retirarse", dijo un encuestado demócrata del estado de Washington, refiriéndose también a Trump. "Es el turno de otro”. Sin embargo, en el panorama de la política estadounidense no hay ningún nombre nuevo.

Mucho tendrían que cambiar las tornas para que el candidato republicano fuera el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la segunda opción después de Trump, según los datos del portal FiveThirtyEight. Si eso llegara a pasar, la edad de Biden podría ser un problema. Desantis tiene poco más de la mitad de la edad de Biden, 44 años, lo que hace que sea un contraste generacional importante. Pero todo eso está en el terreno de las conjeturas.

La edad de Biden

La mitad de los que dicen que Biden no debería presentarse citan su edad como una razón “importante”, en la encuesta de NBC News. El demócrata de 80 años ya es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos y tendría casi 82 el día de las elecciones.

Según una encuesta de USA Today/Suffolk de mediados de abril, una pluralidad de votantes de Biden de 2020 (42 por ciento) dijo que su edad hace que sea menos probable que lo apoyen. Una segunda encuesta de CNN/SSRS, realizada en marzo, encontró que dos tercios de los adultos sentían que Biden no tenía la resistencia y la agudeza para servir de manera efectiva.

Eso sumado a sus bajos índices de aprobación, apenas el 42,5 por ciento de los estadounidenses aprueban su trabajo como presidente, según FiveThirtyEight, hacen pensar que necesitará esforzarse mucho para imponerse a su potencial rival.

Los analistas creen que el miedo hará que el resultado de las elecciones de 2020 también se repita. "Las elecciones funcionan como Wall Street: miedo y codicia. Y aunque la edad de Biden puede alterar la codicia, las perspectivas de que Donald Trump gane la presidencia de nuevo son suficientes para elevar los niveles de miedo", comentó al portal FiveThirtyEight Allan Lichtman, autor de Predicting the Next President: The Keys to the White House.