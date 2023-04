Donald Trump no acepta un no por respuesta. Fue presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021 y lo quiere volver a ser. La suya sigue apuntando como la candidatura más probable de los republicanos para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

Queda poco más de un año y Trump ha dejado claro que quiere volver a ser el inquilino de la Casa Blanca. Y ello a pesar de sus escándalos y repetidas visitas a los juzgados. Porque está por ver si eso, esa cascada de cuentas pendientes, le hace daño o justo lo contrario: ¿pierde atractivo ante el votante moderado o lo gana a ojos del votante republicano más antisistema?

Eso mismo se pregunta el Partido Republicano que debe elegir candidato en sus primarias. ¿Repetir con Trump y arriesgarse a repetir derrota o apostar por un nuevo candidato que pueda ganar votos menos radicales? Para esto último se apuntan algunos nombres. Repasamos los posibles rivales de Trump en las primarias republicanas.

Donald Trump, sentado ante la corte de Nueva York. EFE

Ron DeSantis

Es ahora mismo el republicano más crecido y por ello el antagonista natural a Trump. El gobernador de Florida consiguió la reelección por más de 1,5 millones de votos, el mayor margen en el estado en más de cuatro décadas. Bajo el mandato de DeSantis, los votantes republicanos en Florida han superado en número a los demócratas por primera vez.

Se le considera el candidato con más posibilidades de enfrentarse al expresidente en un cara a cara. DeSantis, de 44 años -o sea, joven-, es abogado y se formó en Harvard y Yale. Sirvió en la Marina, incluido un tiempo en Irak, y fue un miembro poco conocido de la Cámara de Representantes entre 2013 y 2018.

Dicen que es más "trumpista" que el propio Trump. De hecho, algunos le llaman Donald Trump 2.0. No, no es un conservador moderado, ni mucho menos. Se declara un defensor de la libertad y del conservadurismo

DeSantis, en imagen de archivo. Brian Cahn

Evitó los mandatos de máscaras y vacunas durante la pandemia de Covid, firmó leyes antidisturbios tras las protestas por la justicia racial y ha respaldado leyes para limitar la educación LGBT, (la ley que impide decir gay en las escuelas), restringir los abortos y flexibilizar las leyes de armas.

Trump, que sabe que es su mayor rival, le llama "Ron DeSanctimonious". Pero el tiempo está de su parte. Cuando los norteamericanos vayan a votar para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, DeSantis tendrá 46 años, mientras que Trump ya habrá cumplido 78.

Nikki Haley

Nikki Haley ha sido la primera candidata en retar oficialmente a Trump para la nominación presidencial del Partido Republicano (lo hizo en febrero). De 51 años, ha sido embajadora de EE UU ante las Naciones Unidas y exgobernadora de Carolina del Sur.

Haley es el apellido de su marido ya que su nombre de soltera es Nimrata Nikki Randhawa. Porque, aunque nacida en Bamberg (Carolina del Sur), es hija de inmigrantes indios y se educó en la creencia sij. En ese estado ha estudiado (Ciencias de la Contabilidad por la Universidad de Clemson) y trabajado (primero como contable en una empresa de reciclaje y luego en la tienda familiar).

La candidata republicana Nikki Haley. EFE / Ed Wray

Se casó en 1996 con Michael Haley, un militar que sirvió en Afganistán y hoy está en la Guardia Nacional de Carolina del Sur. Nikki se tuvo que convertir al cristianismo metodista de su marido para casarse, aunque también hubo ceremonia sij.

A la política de verdad llegó en 2004. Siempre con los republicanos, en 2011 fue la primera mujer en conseguir ser gobernadora de Carolina del Sur. Cuando Trump ganó las presidenciales de 2016, contó con ella como embajadora ante la ONU, pese a sus discrepancias (se había declarado "no fan" del empresario y político).

De su paso por Naciones Unidas aún se recuerda su salida de una reunión del Consejo de Seguridad mientras hablaba un enviado palestino. Haley es provida, contraria al aborto y está a favor de la regulación de la inmigración y el control fronterizo. Y apuesta por "una nueva generación" de líderes estadounidenses. Por eso propone pruebas de competencia mental obligatorias para los políticos mayores de 75 años.

Mike Pence

El exvicepresidente de EE UU, Mike Pence. MORRY GASH / EFE

Durante un tiempo fue el obediente vicepresidente, pero cuando Trump quiso hacer que todo descarrilara (en términos democráticos) supo oponerse y bajarse de ese tren. De ahí aquel "que cuelguen a Mike Pence" que coreaban los "golpistas" seguidores de Trump al irrumpir en el Congreso. Lo cuenta ahora en su libro, So Help Me God, que ha resultado más crítico con su "expareja" política de lo que cabría haber esperado.

Hijo de un veterano de la Guerra de Corea, Pence comenzó su carrera en la política conservadora como locutor de radio. Fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2000 y 2013. Entonces, se describía a sí mismo como un "conservador de principios" y se identificaba con el movimiento Tea Party.

Fue luego gobernador de Indiana de 2013 a 2017. Aprobó la mayor bajada de impuestos de la historia del estado y firmó proyectos de ley para restringir el aborto y proteger la libertad religiosa. Precisamente, es cristiano evangélico y ayudó a que esos votos -que son muchos- fueran a Trump en 2016. Hoy podrían ser suyos.

Pero Pence, de 63 años, se ve con posibiidades, tal vez, precisamente, por todo lo anterior: algo así como, somos republicanos pero respetamos el sistema. Su ambición se ve en ese libro -un ajuste de cuentas-, pero también en cómo ha estado visitando estados clave y viéndose con grupos conservadores.

Liz Cheney

Liz Cheney, principal republicana crítica con Trump, perdió las primarias de Wyoming Europa Press

La hija del otrora todopoderoso Dick Cheney (vicepresidente de George W. Bush) ha hecho de alguna manera lo que Pence: apoyar a un presidente republicano hasta que éste cruzó todas las líneas rojas. Conservadora, sin duda, encontró su límite en su apoyo a Trump con el ataque al Capitolio. En ese momento ya se situó contra el expresidente. Y de esa guisa pasó por el comité del 6 de enero.

No se lo perdonaron los votantes republicanos y perdió la nominación para seguir siendo congresista por Wyoming, en beneficio del candidato trumpista. Pero Cheney no ha dicho todavía que se vaya a presentar. El plan es otro. "Algunos piensan que, aunque no podría ganar las primarias, si se presentara en las papeletas de los 50 estados como conservadora constitucional podría dividir a la derecha y lograr su objetivo: detener a Trump a toda costa", escribe Martin Pengelly en The Guardian.

Glenn Youngkin

Glenn Youngkin, gobernador de Virginia (EE UU). glennyoungkin.org

Siendo un novato ganó las elecciones a gobernador de Virginia en 2021. Lo logró en un estado de tendencia demócrata. Lo hizo evitando a Trump, pero con sus mismas tácticas. Se supone que este empresario -25 años en la compañía de capital riesgo Carlyle Group- representa el republicanismo moderado.

Sin embargo, este hombre de 56 años se ha metido en temas candentes desde su primer día en el cargo: desde la revocación de las restricciones estatales de Covid-19 hasta la prohibición de la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas. Ridiculizó la violenta agresión sufrida por el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Fue ridiculizado por ello y tuvo que pedir disculpas.

Youngkin ha recurrido a Ray Washburne, empresario y exfuncionario de la administración Trump, para que presente al gobernador de Virginia a donantes clave y estrategas políticos.

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy aspira a ser candidato de los republicanos en 2024. WIKIMEDIA/Gage Skidmore

Licenciado en Harvard y Yale, es un empresario biotecnológico indio-estadounidense sin experiencia política previa. Dirigió una empresa farmacéutica de 2014 a 2021, y después cofundó Strive Asset Management, que se ofrece como alternativa a grandes firmas como Blackrock.

Ramaswamy era un habitual del programa diario que el presentador Tucker Carlson tenía en el canal Fox News. De 37 años, lanzó su candidatura a la Casa Blanca durante una aparición a finales de febrero en ese canal.

Sostiene que los EE UU atraviesan una crisis de identidad nacional impulsada por el declive de la fe, el patriotismo y la meritocracia.

Asa Hutchinson

Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas. TW: @Complex

Exgobernador de Arkansas durante dos mandatos, anunció su candidatura a la presidencia en una entrevista concedida en abril, días después de que Trump fuera acusado de delitos penales en Nueva York (asunto que calificó de "espectáculo y distracción" que debería llevar al expresidente a retirarse de la carrera).

Hutchinson, de 72 años, fue el fiscal federal más joven del país bajo la administración de Ronald Reagan y con George W. Bush, jefe de la DEA. También fue miembro de la Cámara de Representantes durante dos mandatos, incluido el de fiscal en el juicio de destitución de Bill Clinton.

Anunció formalmente su candidatura a la presidencia en Arkansas: "En esta campaña por la presidencia, estoy solo en términos de mi experiencia, mi historial y mi liderazgo", dijo. Se define a sí mismo como un candidato "no Trump" y ha prometido apostar por un "conservadurismo coherente y de sentido común".

Ted Cruz

Ted Cruz habla a sus simpatizantes en un mitín. ARCHIVO

El senador por Texas es el único político que en las encuestas de cara a 2024 se acerca a los porcentajes de Trump y DeSantis. En 2016, Cruz fue quien más empujó al ahora expresidente. Aunque finalmente aceptó su lugar en un partido en manos de Trump, ha mantenido su perfil de provocador principal en la derecha dura del partido.

Sería un candidato importante si buscara la nominación de nuevo. Pero no parece que vaya a hacerlo. De hecho se presenta a la reelección al Senado en 2024. De ese modo, Cruz podría optar por asegurarse otro mandato de seis años en el Senado, mientras guarda sus balas para una futura carrera presidencial. Después de todo tiene 52 años, casi un cuarto de siglo más joven que Trump.

Mike Pompeo

Pompeo fue secretario de Estado de EE UU durante la pandemia de COVID. AL DRAGO / EFE

Dice que está preparando su candidatura. "Tenemos un equipo en Iowa, un equipo en New Hampshire y Carolina del Sur... No es azar. Estamos haciendo las cosas que uno haría para prepararse", ha dicho. Pero sus posibilidades de llegar a la elección final son remotas.

Su currículum es de nota. Fue el primero de su promoción en West Point. Oficial del ejército en la época de la guerra del Golfo, no estuvo en el frente. Luego, empresario, congresista del Tea Party por Kansas, director de la CIA y hasta secretario de Estado en la administración de Trump.

Si sigue adelante con una campaña, el problema para Pompeo será cómo distinguirse de otros candidatos. Ha prometido una campaña sustantiva, con argumentos: "No se trata de tuits, no se trata de ruido, no se trata de 'poseer a los liberales'. Se trata de presentar un argumento racional sobre cómo conseguir que nuestro gobierno funcione", ha dicho.