El bulo de que la Comisión Europea va a restringir cuándo nos podemos duchar

La primavera de este 2023 está arrojando cifras de récord en cuanto a altas temperaturas y falta de lluvias. No sólo gran parte de los embalses se encuentra en mínimos, sino que marzo y abril alcanzaron datos históricos en cuanto a sequía y calor. Una muestra de los efectos del cambio climático en España y que los desinformadores están utilizando para propagar diferentes bulos.

Se han comenzado a difundir en redes sociales varios mensajes que aseguran que la Comisión Europea estaría preparando "restricciones de agua para toda la población". "No se podrá duchar uno cuando quiera, estará controlado", asegura una supuesta cita atribuida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. por la que habéis preguntado al chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Pero es un bulo. Maldita.es se ha puesto en contacto con la Comisión Europea, que asegura que "la UE no ha impuesto medidas restrictivas en relación con el agua". La Comisión incide en que la Unión Europea no tiene competencias para imponer restricciones en su uso. Además, no hay pruebas de que Ursula Von der Leyen haya pronunciado estas palabras.

A través de una búsqueda avanzada -en español y en inglés- de los términos "UE", "Unión Europea", "agua", "duchar" y "restricciones" en los perfiles de Twitter de la Comisión Europea (@EU_Commission y @ComisionEuropea) no encontramos ninguna referencia a la supuesta propuesta de la UE. Tampoco se hace alusión a estas restricciones en el sitio web oficial de la Comisión Europea.

Aunque la Comisión Europea no tiene estas competencias, el episodio de sequía que afecta a diferentes zonas de España ha motivado que se activen limitaciones al consumo de agua en algunos territorios. Estos territorios son las cuencas hidrográficas. El agua que discurre por ellas es gestionada por las confederaciones hidrográficas (organismos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) o bien por las comunidades autónomas. En este mapa puedes consultar qué restricciones pueden afectarte. También pueden imponer restricciones al consumo de agua los ayuntamientos.