Empleabilidad: El reto de trabajar en un mundo en transformación

La empleabilidad es uno de los grandes retos que afronta España, un país en el que casi un 30% de los jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran y, a la vez, hay 140.000 puestos de trabajo que las empresas no logran cubrir. Para desgranar las claves de este desafío, 20minutos reunió a algunos destacados representantes del mundo de la educación, la captación de talento y la tecnología en el foro Empleabilidad: conectando talento y futuro.

El coloquio contó con la participación de Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Elda Benítez, directora de Capital Humano de PwC; Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica y Rocío Millán, directora nacional de Selección de Adecco. El debate estuvo moderado por Encarna Samitier, directora de 20minutos.

Una de las claves para optimizar la tasa de empleo se encuentra en el diálogo entre la comunidad educativa y la empresa. "Es la única manera de que seamos capaces de formar a los profesionales que las empresas necesitan ahora", señaló Rosa Visiedo. Para fomentar esta conexión, desde la institución que dirige han lanzado el programa Aulas CEU-Empresa, que acerca a los alumnos a la empresa y a las compañías, al talento joven.

Rosa Visiedo: «Apostamos por las humanidades para formar el pensamiento crítico» Rectora de la Universidad CEU San Pablo Cuando el Plan Bolonia irrumpió en la normativa universitaria, varios centros optaron por recortar sus programas de humanidades, pero el CEU San Pablo apostó por reforzar estos conocimientos por la transversalidad que aportan. «Las humanidades tienen mucho que ver con la empleabilidad y más en un mercado laboral tan cambiante», señala Visiedo. Además, «ayudan a formar el pensamiento crítico, una cualidad transversal y de las más apreciadas en las empresas», concluye.

"Estamos en un mundo lleno de incertidumbres, de vacantes que no se cubren. Hablo de green jobs, construcción, transporte... en cualquier sector nos encontramos con una falta adecuada de perfiles", señaló, por su parte, Luis Miguel Olivas. "Necesitamos más agilidad para conectar mucho antes con el presente que existe en las empresas", añadió.

De cara a la empleabilidad, el conocimiento técnico que aporta la educación tradicional sigue siendo imprescindible en los procesos de selección. Pero las habilidades blandas o soft skills han ido ganando terreno en los últimos años. Capacidad de aprendizaje, innovación, resiliencia, liderazgo... están cada vez más presentes en la mente de los reclutadores.

Elda Benítez: "Seguimos buscando conocimiento técnico, pero priorizamos las habilidades blandas" Directora de Capital Humano en PwC Las empresas buscan cada vez más a candidatos que aporten un bagaje de habilidades más allá de lo que aporta la formación tradicional. En PwC lo saben bien y dan mucha importancia a las conocidas como ‘habilidades blandas’. Capacidad de aprendizaje, innovación y liderazgo son algunas de las más demandadas.«Seguimos buscando conocimiento técnico, graduados en economía, empresa, derecho… pero ahora priorizamos las habilidades blandas», señala Benítez.

"En PwC recibimos cada año 40.000 candidaturas e incorporamos al final a 2.000. ¿Qué tienen ellos que no tenga el resto? Habilidades blandas, es lo que diferencia a dos personas que, sobre el papel, son absolutamente iguales", señaló Elda Benítez. "Antes era muy común coger los mejores expedientes académicos. Ahora, el proceso de evaluación es algo distinto, las empresas están trabajando en procesos de atención de talento joven para detectar competencias blandas", añadió Rocío Millán.

Este cambio de paradigma en lo que demandan las empresas tiene mucho que ver con la transformación digital que vive la sociedad. Un proceso en el que tecnologías como la inteligencia artificial —con los interrogantes éticos que plantea— son grandes protagonistas.

Luis Miguel Olivas: "Hay escasez de profesionales en el ámbito digital" Director de Empleabilidad e Innovación Educativa en la Fundación Telefónica La transformación digital es uno de los grandes retos que atraviesa el mercado laboral. En la Fundación Tecnológica son muy conscientes de la necesidad de adaptarse. Por ello, han diseñado programas como Campus 42 en el que enseñan programación a profesionales de cualquier perfil o edad. «Las empresas demandan otro tipo de necesidades mucho más allá de los conocimientos y la titulación. Hay escasez de profesionales en el ámbito digital», señala Olivas.

Para Luis Miguel Olivas, no es incompatible mostrarse optimista y a la vez cauto en este asunto. "La tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta y hacer buen uso de ella nos va a dar grandes beneficios", sostuvo. En el ámbito de la enseñanza, Rosa Visiedo también llama a aprovechar la oportunidad. "No hay que tener miedo. Hay que tener respeto e incorporarla [la tecnología] a nuestra forma de enseñar", apuntó.

El cambio tecnológico cuestiona el rol tradicional que juegan las personas en el trabajo, pero los ponentes tienen claro que la humanidad seguirá en el centro. "El reto está en la transformación de las personas", defendió, por su parte, Rocío Millán. "La tecnología se está quedando con las cosas que menos valor aportan y nos está permitiendo dedicarnos en cuerpo y alma a lo que más nos gusta", añadió.

Rocío Millán: "La formación en ingeniería o tecnología prácticamente garantiza la inserción laboral" Directora nacional de Selección en Adecco Escoger rama de estudios es un momento crucial para el futuro profesional y no siempre es fácil acertar. De cara a la empleabilidad, los estudios en ciencia, tecnología o ingeniería son una apuesta segura. Los egresados de estas carreras «prácticamente tienen garantizada su inserción laboral», señala Rocío Millán. Millán destaca también el reto que supone aplacar el «agresivo porcentaje de desempleo juvenil» que sufre España desde hace décadas.

Además, los jóvenes buscan que las compañías que los contratan se alineen con sus propósitos, pero no a cualquier precio. "La remuneración es importante, son jóvenes que vienen de haber vivido una crisis, lo saben y se nota", concluyó Benítez.

En busca de talento femenino

La captación de talento en las empresas tropieza, a menudo, con la brecha de género. En especial en las profesiones científicas y técnicas, donde encontrar perfiles femeninos es difícil, señala Benítez. Una situación que contrasta con el hecho de que más de la mitad de las personas que estudian en España son mujeres, dice Millán. En este aspecto, el CEU cuenta con un proyecto de mentorización para fomentar el talento femenino en las ingenierías.