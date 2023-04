Fin de la mercantilización de la denigración y humillación de las personas con enanismo

Con la aprobación de la Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, que, a su vez, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para prohibir los espectáculos públicos (incluidos los taurinos) que vejen a las personas con discapacidad, España deja de ser una anomalía democrática y una indecencia como país. Resulta incomprensible desde un punto vista jurídico, social, moral y político como en pleno siglo XXI, en nuestras ciudades podamos observar como una novia/novio lleva esposado a una persona con enanismo, y como sus amigos y amigas se jartan y divierten con esta humillación; o como se celebran espectáculos cómicos taurinos bajo el nombre comercial de enanitos toreros.

Un país como España, que ha abanderado internacionalmente las conquistas de derechos cívicos, dignidad e igualdad de oportunidades de colectivos vulnerables (feminismo, LGTBI, colectivo trans, etc) a la par ha estado amparando y promoviendo la mercantilización de la denigración, humillación y burla del enanismo. ¿Se imaginan que las empresas que ofrecen el alquiler de enanos para despedidas de soltero, ofrezcan a personas con síndrome de Down o personas con movilidad reducida para que vayan esposados de la novia o del novio con el objetivo de que los amigos y amigas de los novi@s se jarten de ellos? ¿Las administraciones públicas lo ampararían al igual que lo hacen con las personas con enanismo?. ¿Los defensores de esta indignidad seguirán argumento que es un empleo y que las personas se ríen de lo hacen y no de la condición física de estas personas?.

Nuestra democracia le debía a las personas con enanismo de este país la defensa de su dignidad, igualdad y libertad

Nos encontramos ante una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos del colectivo de personas con discapacidad que se comete en nuestro país, una casuística huérfana política y socialmente. Es por ello, que sorprende la vulgaridad con la que algunos medios y sectores están tratando este asunto, máxime cuando estamos ante un debate jurídico y social que incide sobre los cimientos básicos de nuestro estado social y derecho. Una cuestión que otros países ya resolvieron hace más de 25 años, como es el caso de Francia, con la prohibición del Lanzamiento del Enano, decisión ratificada por el Comité de Derechos Humanos al considerarla como "una medida necesaria para proteger el orden público, en el que intervienen en particular consideraciones de dignidad humana".

Con la entrada en vigor de la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la mercantilización de la denigración, humillación y burlas de las personas con enanismo será ilegal y España cumplirá con el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ya en el 2019, le instó a erradicar estas prácticas que atentaban con los principios y valores de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nunca más en nuestros pueblos y ciudades se celebrarán espectáculos tan denigrantes como el torero cómico representado por enanitos toreros, o que en nuestras calles nunca más veamos como novio o novia llevan esposados a enanos o enanas, para causar risa y divertimento entre sus amigos.

Nos encontramos ante una victoria del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, ha sido una batalla dura, larga y en soledad, más de 23 años reivindicando la dignidad de todo un colectivo, las personas con enanismo. Gracias al CERMI, COCEMFE, Fundación ALPE, ADEE ESPAÑA, CRECER y resto de organizaciones territoriales que representan a las personas con ADEE, que durante todos estos años ante cualquier espectáculo denigrante para con las personas con enanismo ejercieron una labor de activismo heroico para denunciar la celebración, exigir su suspensión y trasladar a la agencia pública la indignidad e indecencia que se estaba cometiendo en los pueblos y ciudades de nuestro país.

Desde el movimiento asociativo no solamente nos hemos centrado en acabar con estos espectáculos, también hemos trabajado durante todos estos años para dar una alternativa laboral y personal digna y decente para las personas con enanismo que se dedican a estos espectáculos. Un ejemplo de nuestra lucha es el programa Pisadas de Dignidad, de la Fundación ONCE, un programa individualizado de reciclaje y formación laboral y el acceso a un empleo decente.

Esta sociedad tan vulnerable e insegura necesita que entre todos pongamos pilares infranqueables e irresistibles en los que la dignidad de la persona no pueda ser vulnerada ni comercializada, incluso ante la propia negación o disposición, porque es la esencia de nuestra sociedad democrática, libre e igualitaria, y cuando alguien pierde o se le deniega, aunque sea un pequeño colectivo, abrimos una vía de escape en la que no sólo perdemos el aire y la robustez de nuestro estado de derecho sino la propia dignidad y libertad como sociedad cívica y democrática.

Nuestra democracia le debía a las personas con enanismo de este país la defensa de su dignidad, igualdad y libertad… a todas y todos los que nos habéis acompañado en esta batalla gracias, y a los que siguen defendiendo la mercantilización de la humillación y denigración del enanismo decirles que sus ideas y posicionamientos no tienen cabida en la España democrática del 2023.