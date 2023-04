El incendio de un restaurante en el céntrico barrio de Salamanca, en Madrid, se ha cobrado la vida de dos personas. Este lunes, El programa de Ana Rosa ha podido hablar en directo con el padre de uno de los jóvenes que perdió la vida entre las llamas.

Todo comenzó con el flambeado de la 'pizza del infierno', uno de los platos de la carta. Cuando la comida, envuelta en fuego, entró en contacto con la decoración del local, todo comenzó a arder y el pánico se apoderó de todos los presentes en el local.

Durante su conexión con el matinal de Telecinco, Julián, padre del joven fallecido ha señalado que su hijo "era un artista". "Al ver esta decoración, yo sabía que esto iba a acabar, como decía mi hijo, como una habitación en llamas", ha apuntado Julián.

De la misma manera, Julián ha explicado que su hijo, músico, tenía pendiente sacar un nuevo videoclip: "Con esto, queremos que se intenten arreglar los 17 o 18 locales que hay como este. Por favor, que desaparezca esa decoración. Por lo menos, que salven otras vidas".

"El chico tenía toda la vida por delante", ha agregado Julián, visiblemente emocionado: "Por favor, si hemos dejado que muera este niño, que valga para algo. Si alguien me puede ayudar, yo estaría encantado de luchar hasta el final".

De la misma manera, Julián ha explicado que, horas antes de la tragedia, un familiar le envió una fotografía: "Noté que algo iba a pasar. Cuando vi que era la pizza del infierno... Él también tenía un sexto sentido". Además, el padre de la víctima ha apuntado que su hijo "era un encanto de niño, cuidaba mucho de los demás, estaba todo el día creando": "No fumaba, no bebía, estaba siempre haciendo música, aprendiendo guitarra, piano... Ahora estaba muy contento y feliz. Tenía todas las horas completas para hacer cosas, sin parar".

Además, Julián ha explicado cómo se enteró del fallecimiento de su hijo: "A las 3:00 horas me llamó mi hija y me dijo: 'Papá, el tete se ha ido'. La pizza del infierno... Yo no digo que la pizza sea mala, pero sí lo es la decoración. Hay que quitarla para que no le ocurra a otras personas". Finalmente, Julián ha apuntado que "el señor que lleva el caso tiene ganas de que eso pueda desaparecer porque, supuestamente, es una bomba".