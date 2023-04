Villacís no descarta exigir más revisiones a locales a raíz del incendio en Manuel Becerra

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que no descarta exigir más revisiones en locales de restauración y hostelería a raíz del incendio ocurrido en la noche del pasado viernes en el restaurante italiano Burro Canaglia Bar&Resto, en la plaza de Manuel Becerra, en el que fallecieron dos personas.

Los técnicos de edificación del Ayuntamiento de Madrid están revisando la documentación y evaluando qué ocurrió para que este local acabara en pocos minutos en llamas. Por ahora, se ha confirmado que el fuego comenzó cuando un camarero comenzó a flambear un postre.

Villacís ha apuntado que el establecimiento en cuestión tiene licencia desde el año 1997 y actualmente mantiene la licencia después de que fuera traspasado. Además, ha explicado que debido a las dimensiones del local, solo estaban exigidos a tener una salida.

No obstante, no ha querido dar mása detalles de la investigación para no precipitarse en las conclusiones. "No cierro la puerta a sugerir más revisiones e ir más lejos para que no vuelva a ocurrir", ha señalado, al mismo tiempo que lamentaba lo ocurrido en el restaurante. También ha querido trasladar a los familiares de las dos personas fallecidas su pésame.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por el incendio ocurrido en el restaurante situado en el distrito madrileño de Salamanca. Estas diligencias se abren de manera automática cuando hay que levantar cadáveres, como sucedió el pasado viernes con el fallecimiento de dos personas.

El local contaba con licencia para cocina

El local donde se produjo este suceso, que terminó con la vida de dos personas, contaba con licencia para cocina. Así lo ha confirmado Villacís. Aunque hubo un cambio de titularidad en el restaurante, "la licencia se mantiene".

"Es una licencia con cocina y es verdad que solo tenía una salida, pero por las dimensiones del local, en esos casos no se prescriben más salidas", ha indicado.

También ha afirmado que, desde que se produjo el traspaso de local, se han producido "seguramente" cambios en los elementos decorativos. Sin embargo, ha pedido esperar al informe que están elaborando los técnicos de edificación y emergencias.

Por otro lado, la Policía Nacional, encargada de la investigación, acudirá este lunes al local para retomar y finalizar, previsiblemente, la inspección ocular que confirmará las causas del fuego. Esta tarea ya comenzó durante el fin de semana, por parte de la Policía Científica, pero tuvieron que posponerla como consecuencia de la toxicidad de los gases.