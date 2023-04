Entrevista

Era una tórrida tarde de julio de 1971 cuando el periodista británico Michael Reid (Guildford, 1952) pisó España por primera vez. Había viajado desde Londres con dos amigos de la universidad en una caravana Volkswagen azul y, una vez cruzada la frontera por Irún, recorrió buena parte del territorio nacional. Encantado, al año siguiente, repitió destino y, gracias al autostop, conoció otras zonas, disfrutó de la gastronomía y entabló relación con la población local en un Estado al borde del cambio. Completaría tres viajes más con la misma meta en esa década. El país lo había cautivado.

Así lo cuenta el propio Reid, redactor jubilado hace unas semanas del periódico británico The Economist, en su libro Spain. The Trials & Triumphs of a Modern European Country (España. Las pruebas y triunfos de un país europeo moderno, Yale University Press). En él plasma sus sentimientos por España y realiza un fino análisis de los últimos 15 años del país, tal y como explica a 20minutos.

En el libro habla de un viaje de juventud a España como primer contacto con el país. ¿Qué le cautivó para hacerle volver después incluso a trabajar?Desde ese momento siempre mantuve un interés por este país. Vine de vacaciones varias veces y luego me especialicé en América Latina. A partir de 2008 empecé a trabajar en The economist, para el que hice un informe especial sobre España y comencé a escribir editoriales desde Londres. Siempre quise vivir aquí y, en 2016, nos mudamos. Ejercí como corresponsal durante cinco años mientras lo compaginaba con otros empleos, y a raíz de esa experiencia decidí escribir el libro.

¿Cómo ven los británicos España?Muchos de los estereotipos en el exterior sobre España son como imágenes especulares, proyectan lo que los británicos o los extranjeros en general quieren ver más que la realidad. Esa visión extranjera está muy marcada todavía por dos aspectos: la leyenda negra y el mito romántico.

El título del libro menciona 'trials' y 'triumphs' de España. ¿A qué se refiere y por qué lo eligió?En inglés, trials es un término con varios significados. Es complicado encontrar una sola palabra equivalente en español y va a ser complejo traducirla cuando salga el libro. Pueden ser procesos judiciales, en referencia a los juicios de los dirigentes independentistas catalanes, pero también dificultades y desafíos de manera más amplia. Triumphs tiene un significado más evidente, triunfos.

El tema del libro son los últimos 15 años en España, que califica de "duros" y a los que precedieron tres décadas "de éxitos". ¿Qué ocurrió en los 2000, por qué se produjo ese cambio?Hacia finales de la primera década de este siglo surgieron problemas en la burbuja inmobiliaria, que estalló con la crisis financiera y provocó varios años de depresión económica, la interrupción de esas décadas de crecimiento fuerte y la mutación del nacionalismo catalán en separatismo. El descontento con la corrupción, los problemas de vivienda, el empobrecimiento y la austeridad, sobre todo por parte de la juventud, redundó en la aparición de los indignados y el debilitamiento del bipartidismo. Todo ello cristalizó en la dificultad para formar gobiernos con mayorías y la realidad que los españoles conocen bien.

Esos tres últimos lustros han estado marcados en buena parte del mundo por la aparición de movimientos populistas. ¿Cuáles han sido en España?Hay tres movimientos con elementos populistas. Uno eran los indignados y el primer Podemos. En segundo lugar, había bastante populismo en la transformación del nacionalismo catalán en separatismo, que me hizo pensar mucho en el brexit. Era la idea del buen pueblo contra el mal enemigo, Bruselas en el caso del brexit y Madrid en el de Cataluña. El tercero es evidentemente Vox, surgido de movimientos nacional-populistas de derechas.

¿Qué futuro les espera?Los tres son menos fuertes que hace unos años. Hoy en día se ve la división en el sector a la izquierda del PSOE y el declive de Podemos. En Cataluña el 2017 fue un fracaso, nadie en Europa está dispuesto a apoyar su separación de España. Todavía hay entre un 30 y un 40% que apoya la independencia, según cómo hagas la pregunta, pero es una cifra bastante menor que antes. Vox es más reciente, pero hay algunos indicios de que ya no está creciendo y que podría estar cayendo un poco. Veremos en las elecciones de este año.

Lo ha mencionado ya varias veces y le consagra buena parte del libro, el conflicto catalán...Le dedico casi la tercera parte del libro, porque era lo que distinguía los descontentos en España de los de otros países europeos. Los independentistas eran muy exitosos vendiendo su narrativa fuera, mientras que el Gobierno resultaba bastante desastroso. Así, en el extranjero había poca apreciación de lo que realmente estaba en juego y quería tratar de explicarlo. El catalanismo como movimiento cultural es absolutamente legítimo y no debe desaparecer, pero yo creo que puede florecer y prosperar dentro de España.

¿Y ahora cuál es la situación en Cataluña?Hay un replanteamiento en Cataluña. ERC tiene una postura bastante más pragmática y está buscando mejoras concretas dentro de España. La decisión de Sánchez de indultar a los presos fue muy importante, correcta para desinflamar la situación. Sin embargo, creo que el cambio del código penal es mucho más complicado y cuestionable. Mucho de lo que ocurra va a depender de la política como un todo, si surge o no un Gobierno coherente y efectivo en las elecciones de final de año.

Menciona también la polarización política y social, ¿a qué conclusión ha llegado al respecto?Hay una polarización política evidente, basta sintonizar el telediario, pero no siento que en la sociedad española haya una polarización muy profunda. Hay ciertos estudios que sí hablan de un aumento, pero mi apreciación, que puede ser equivocada, es que es bastante menor que la existente en Reino Unido a raíz del brexit, en Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo.

Habla también del fantasma de Franco y la tendencia de algunos a atribuirle algunas situaciones actuales. ¿Existe realmente?Yo creo que no. Franco era un dictador que manejó el país durante 40 años, pero murió hace casi 50. Es un error atribuir problemas, dificultades o fenómenos políticos contemporáneos a su legado. Concretamente, considero que Vox tiene mucho más que ver con los partidos nacionalistas de hoy, como los que hay en Polonia, Hungría, el Frente Nacional en Francia o las formaciones en el Gobierno en Italia, que con Franco.

Entonces, ¿es o no es España excepcional?Cada país tiene sus excepcionalidades. En España son la fuerza de los nacionalismos catalán y vasco sobre todo, y en el libro intento explicar por qué se dan. Por lo general, España no es diferente a las otras democracias de Europa occidental.

De hecho, habla de 'Escandinavia bajo el sol'...Hay un punto de interrogación al final de ese capítulo, pero el cambio es evidente. Es una sociedad muy diferente a la de hace 50 años, mucho más tolerante, mucho más laica, una sociedad con bastante inmigración… Esas actitudes son propias de Escandinavia.

¿Un pronóstico para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo?Todo indica que va a haber división en la izquierda dura y probablemente el PP recupere terreno. ¿Cuánto? No se sabe. Obviamente estas elecciones van a estar interpretadas en clave nacional, pero creo que muchos de los votantes van a pensar en cuestiones más locales.