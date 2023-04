Entrevista

Xavier Domínguez (Reus, 1974) es consultor y experto en comunicación política con más de veinte años de profesión. Sus inicios fueron con el partido socialista -participando en la recordada campaña 'Si tú no vas, ellos vuelven'- y más tarde dio el salto a Estados Unidos y Latinoamérica, donde aún mantiene actividad asesorando a presidentes, alcaldes, senadores y diputados. Ha regresado a España por motivos familiares y desde hace meses está inmerso en el diseño de campañas electorales para diferentes partidos políticos, entre ellas la de Xavier García Albiol en Badalona, el único candidato del PP en Cataluña con opciones a ganar una alcaldía.

A cuatro semanas para el inicio de la campaña para las elecciones del 28 de mayo, Xavier Domínguez hace un hueco en la agenda para analizar la actualidad política con 20minutos.

Lleva unas cuantas campañas electorales a sus espaldas y muchos años fuera de España. El 28 de mayo se reencuentra usted con la política aquí, en casa. ¿Cómo nos ve?Con cariño, porque es mi país; con cierta distancia, porque son muchos años lejos, aunque mantengo mi actividad profesional fuera del país; y con cautela para no cometer errores, porque esta es una profesión muy complicada.

Con la experiencia de éxitos, ¿También derrotas?Sí, y destaco que siempre es mucho más rica la derrota, sobre todo para la gente como yo, que se obsesiona en saber por qué ha perdido. Creo que solo se aprende a ganar cuando se ha perdido, porque la victoria es muy superficial y muchas veces hay un factor de suerte en los procesos electorales. Las derrotas vienen muy bien de vez en cuando.

Prefiere que le definan como consultor o como estratega políticoConsultor, sin dejar de ser estratega. Consultor resume más la profesión y estratega, la minimaliza. La consultoría es mucho más que estrategia: hay un proceso de creatividad, dotes de comunicación, capacidad de abreviar, de hacer una comunicación fácil... porque hacerlo fácil muchas veces es lo más difícil. Estratega es una imagen incluso negativa, que somos maquiavelos, gente retorcida... Creo que una parte de la profesión ha contribuido a eso porque ha entendido mal el oficio.

Tiene usted amplitud de miras políticas. Nace profesionalmente en el PSC y trabaja hoy ni más ni menos que con Xavier Garcia Albiol como alcaldable del PP por Badalona.Es sinónimo de profesionalidad, uno no puede afirmar que es un profesional si no trabaja para todos. Amplitud de miras, profesionalidad y secreto profesional tienen que ir de la mano en una misma carrera.

No le veo ninguna incompatibilidad. Yo vengo del PSC, que es una escuela maravillosa para la comunicación política, y ahora trabajo -entre otros- con Xavier García Albiol, con el que además me une un factor personal: estudié con él en Estados Unidos hace muchos años.

Han presentado un lema potente: ‘Badalonismo’ y usando los colores de todas las formaciones políticas que optan a la alcaldía de Badalona. ¿Es bueno provocar así?Provocar es imprescindible. El que no provoca, no convoca. Es Xavier García Albiol quien crea el concepto de ‘Badalonismo’, ya lo había utilizado en alguna otra ocasión, y lo que hicimos fue nutrirlo, darle forma, mimar esa idea... Defiendo que en las elecciones locales es imprescindible ir más allá de la frontera de los partidos. Utilizar los colores de los otros partidos nos permite hacer un llamamiento a la ciudadanía en general a sumarse a un proyecto que va más allá del partido por el cual se presenta Albiol.

Además de trabajar con Xavier García Albiol con el PP, trabaja usted también con socialistas y con candidatos de Esquerra Republicana. ¿Sus clientes entienden tanta infidelidad?Es lealtad a la profesión, no fidelidad ideológica. Ellos lo ven bien, además les satisface la idea de que esté trabajando para varios, porque les garantiza que va a ser un proceso profesional.

Trabajar con una persona que tiene la capacidad de tender puentes también le ha resultado interesante a todo el mundo. No he tenido ninguna queja, al contrario, todos lo ven con buenos ojos, lo ven como lo que es, una profesión. Y ningún reclamo, al contrario, satisfacción y firmeza en la decisión de seguir trabajando con ellos.

La campaña en Barcelona es de las más reñidas. Hacía tiempo que no se vivía una pugna por la alcaldía tan abierta. Cómo la analiza ustedEn este proceso de elecciones municipales hay que separar Barcelona del resto. En la ciudad de Barcelona se presentan cinco animales políticos, hay que decirlo así. Va a ser una elección muy cruel porque el que pierda tiene mal futuro, salvo Sirera que es de esperar. Si Colau pierde, se complica el futuro personal de ella; si Collboni pierde también se le complica. A Maragall y a Trias se les complica el futuro político porque, con la edad que tienen, volver a ir a unas elecciones en cuatro años es francamente difícil. En Barcelona va a ser una elección muy cruel para los candidatos.



Hace falta mujeres en la política, muchas más de las que hay. Porque las cosas, cuando hay mujeres en política, van mucho mejor"

El 28-M hay elecciones municipales en toda España y también autonómicas. Tiene ejemplos de campañas exitosasMe llamó mucho la atención el arranque de Rita Maestre: 'Lo va a hacer Rita', pero se quedaron en la notoriedad y nada más. Fue flor de primavera.

Y qué piensa de la campaña de Isabel Díaz Ayuso en MadridMadrid es territorio Ayuso. La conversación la domina totalmente. Todo es a favor de Ayuso o contra Ayuso; te gusta Ayuso, no te gusta; Ayuso es guapa, no es guapa; por qué dicen que es guapa, por qué no es guapa...

En lo profesional, me parece un producto estupendo porque controla a la perfección el escenario. También es cierto que tiene detrás un buen equipo de profesionales, entre ellos a un gran comunicador y gran publicista que es Miguel Ángel Rodríguez, que te lo pone fácil. Y creo que le va a ir bien francamente. Es un estilo muy Madrid, que no se puede trasladar al resto de España, pero que en Madrid funciona a la perfección.

Este 2023 será también a finales de año época de elecciones generales. Cómo ve a los dos principales líderes, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez FeijóoA Feijóo claramente estancado. A Sánchez, combativo, volvemos a un perfil de político combativo que se crece en el conflicto, que ha mantenido la institucionalidad de la Presidencia del Gobierno.

Y las dos marcas están fuertes, el Partido Popular está más fuerte que Feijóo y Sánchez más fuerte que el PSOE en algunos lugares. No descarto una victoria del PP, pero con una gobernanza muy complicada. Hoy por hoy, independientemente de quién gane las elecciones, creo que volvería a gobernar la izquierda si no siguen haciendo lo que están haciendo algunos de la izquierda.

¿Quién de la izquierda?Por poner nombres, las actitudes que está teniendo Pablo Iglesias en este proceso pone altamente en riesgo la continuidad de un Gobierno de izquierdas. Al final, si esto sigue así, el debate en las elecciones puede ser: a qué le tienes más miedo, a un Gobierno dividido con Pablo Iglesias o a un Gobierno de Vox. Al final será un Gobierno de movilizados por el miedo. Miedo a uno, miedo a otro. A esta actitud de yo o el caos, si no se le pone control rápido, puede provocar una fuga en la alianza de izquierdas.

Y algún Consejo para Podemos y para Sumar.Yolanda Díaz debe decidir al final qué quiere ser. Si quiere ser la candidata de Sumar y de Podemos, o si quiere ser la candidata de Pedro Sánchez en Sumar y en Podemos. Que parece lo mismo, pero no lo es.

De la división nunca ha nacido nada bueno. Puede resultar muy obvia la recomendación, pero dividir al enemigo vale... pero dividirte a ti mismo cuando estás es un proceso electoral, en el que va a ir de un puñado de diputados... Es una actitud muy temeraria.

Trabaja usted con Albiol y le gusta la campaña de Ayuso. Tras Albiol estuvo en su día Iván Redondo y con Ayuso está Miguel Ángel Rodríguez. ¿Es bueno que se sepa tan abiertamente quien maneja la barca de los candidatos?No. No es bueno y no es bueno que se diga que manejamos la barca, porque no es verdad, no lo hacemos.

Pues lo parece muchas veces.Lo parece porque es lo que vende y la prensa es cómplice de esto. Nosotros no somos nadie, somos gente con un talento, o no, con una capacidad, o no, para ejercer una profesión, pero que no nos pongan ni capa, ni cuernos porque ni somos héroes, ni somos villanos. Tenemos acceso al poder de forma fácil, pero no somos el poder. Y si esto los consultores no lo entendemos, la profesión sufre como sufre. Por ejemplo, yo hago comunicación para empresarios que no quieren que se sepan según qué cosas.

Piensa que puede ser incluso perjudicial para el candidato porque se da transmite una imagen de marioneta...Esta es una profesión que de alguna manera se empieza a conocer con Iván Redondo, en ese momento yo ya llevo trabajando diecisiete años en América Latina, en doce países, donde he sido perseguido judicialmente, mediáticamente, con pintadas en mi casa, a mi familia. Eso a mí no me interesa. Me interesa que se conozca mi trabajo y a posteriori, y ahora que me dejen trabajar.

Los protagonistas de la democracia son los ciudadanos y los responsables de mantenerla son los políticos y el resto somos titiriteros que colaboramos en un proceso al que hay que darle la importancia que tiene.