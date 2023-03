Entrevista

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hace balance de su segundo mandato antes de iniciar una de las campañas electorales más reñidas que se recuerdan en Barcelona. Colau aspira a un tercer mandato y explica a 20minutos.es que quiere consolidar su proyecto de ciudad. Las encuestas le dan unos resultados ajustados con otros tres aspirantes: Xavier Trias, de Junts, Jaume Collboni, del PSC, y Ernest Maragall, de ERC. Se necesitarán pactos.

Finaliza el segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Reivindica un tercer mandato para finalizar el proyecto de BComú. ¿Por qué lo cree necesario?Porque estamos impulsando una de las mayores transformaciones de la ciudad después de los Juegos Olímpicos. Estamos preparando a Barcelona para liderar el siglo XXI y eso quiere decir una transformación urbanística para hacer una ciudad menos contaminada, con más protagonismo para las personas y no para los coches, proteger las escuelas -hemos protegido 200, pero queremos llegar a todas-, más transporte público y hacer más vivienda pública que nunca, porque es una de las necesidades más urgentes. Una transformación tan ambiciosa necesita un mandato más para finalizar y consolidar nuestro proyecto.

¿Teme que si saliera otro alcalde se podría parar todo lo que han hecho o incluso revertir algo?Creo que somos la única fuerza municipal que tiene un modelo muy claro de ciudad, que es el mismo que tienen las grandes capitales europeas, basado en esta transformación urbana para hacer una ciudad más sostenible, con más inversión social y vivienda pública. Vemos que los otros grupos políticos lo que hacen es criticar este modelo, pero de momento no he escuchado ideas alternativas. ​Sobre todo, ha salido el señor Trias a decir que se presenta para directamente frenar y volver al pasado, o sea, quiere volver a la ciudad de la contaminación y la especulación.

¿Teme un posible pacto entre el PSC y Junts?Conforme van pasando los días, la amenaza que veo más real al proyecto de transformación y de políticas progresistas que estamos haciendo es que pueda haber un pacto entre Collboni y Trias, que es algo que yo no hubiera imaginado jamás. Trias y Collboni han abierto la puerta mutuamente, en sus declaraciones, a hacer pactos. Me preocupa y yo me esforzaré por ganar unas elecciones y ser una alcaldesa que lidere un gobierno progresista.

Colau, en el Ayuntamiento, con vistas a Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Según las encuestas, los candidatos con fuerza son cuatro: Trias, Colau, Collboni y Maragall. Tendrá que haber pactos. ¿Su apuesta es por un gobierno de izquierdas?Siempre tendrá que haber pactos porque se han acabado las mayorías absolutas, y creo que eso es bueno. Nosotros hemos demostrado estos ocho años que somos capaces de pactar. Estoy muy agradecida porque hemos tenido un pacto muy estable con el PSC en el Gobierno, pero también con ERC como principal socio fuera de él. Hemos aprobado con ellos las principales transformaciones, como la conexión del tranvía, o cuatro presupuestos. Para hacer políticas progresistas hace falta un pacto entre fuerzas progresistas, y eso excluye claramente al señor Trias. Si nosotros tenemos la alcaldía, conseguimos que ERC y PSC miren a su izquierda. En cambio, el señor Collboni se plantea ahora un acuerdo con el señor Trias y Esquerra Republicana, en los últimos años, ha priorizado pactar con Junts.

¿Después del movimiento de Collboni, volverían a pactar con el PSC?Yo tengo que ser una alcaldesa responsable, y al margen de las personas, he de buscar acuerdos estables de gobierno con las fuerzas progresistas. Más allá del señor Collboni, que creo que ha sido muy frívolo y muy irresponsable saliendo del Gobierno como lo ha hecho, yo he tenido un pacto con el PSC que sigue funcionando. Reivindico esta obra de gobierno conjunta y me sabe mal que Collboni ahora no la reivindique. Buscaré acuerdos con el PSC tanto si está él como si no. Mi obligación es buscar esos acuerdos que permitan mantener las políticas progresistas, y eso pasa por pactos con el PSC y ERC, ya sea dentro o fuera del Gobierno.

Hace cuatro años fue imposible llegar a un acuerdo entre BComú, PSC y ERC. Tras estos años en que han aprobado proyectos y presupuestos juntos, ¿espera que, tras las elecciones, esta vez sea más fácil?Soy optimista. Efectivamente, antes existían vetos entre Esquerra y PSC, que gracias a que hemos ocupado la alcaldía, hemos conseguido rebajar. Si nosotros ocupamos la alcaldía, conseguimos lo que hemos logrado, que ERC y socialistas, que antes se retaban, lleguen a acuerdos estables durante todo el mandato.

Está recibiendo muchas críticas a casi todos sus proyectos. Uno de ellos es el de las 'superilles'. Visto en perspectiva, ¿lo hubiera planteado de otra manera?No. Estoy orgullosa de que Barcelona esté liderando la transformación urbana a nivel internacional. Es lógico que haya críticas cuando se hace una transformación, sobre todo mientras duran las obras, que son incómodas. Pero una cosa es la opinión publicada en las redes o en los medios, y otra es la de la calle. Allí donde terminan las obras, nadie quiere volver atrás. Incluso he escuchado estos días a Trias, ahora que se está viendo cómo quedará la 'superilla' en Consell de Cent, decir que quizás le gustará, pero que no hará más, cuando antes la quería desmontar. Ningún Gobierno había tenido la valentía de hacer algo de sentido común, que es reducir los coches, poner carril bici y poner más verde. Nosotros sí, y los vecinos están encantados.

La ‘superilla’ del Eixample es especialmente polémica.Seguramente es la que genera más debate, porque es el distrito más central, pero también es el que más la necesita. Tiene 350.000 coches cruzándolo a diario y su estación de mediciones de contaminación sigue superando los niveles permitidos por la Unión Europea, aunque la hemos bajado un 30%. Nuestros niños y niñas, en el Eixample, ven afectado su desarrollo cognitivo por culpa de la polución, y como madre me escandalizo.

La alcaldesa de Barcelona durante la entrevista. MIQUEL TAVERNA

¿Y cómo respondería a los que aseguran que las 'superilles' provocan que haya más tráfico, y por lo tanto, más contaminación, en las calles de alrededor?Todos los informes que hemos encargado externos a científicos, a la Agència de Salut Pública de Barcelona y a la universidad confirman que eso no es así, que se reduce el tráfico y la contaminación de manera muy sustancial en las calles pacificadas, pero también en las de su entorno.

¿No se debería haber potenciado más el transporte público antes de iniciar las obras de las 'superilles'?Hemos duplicado la inversión en transporte público, la del señor Trias fue de las más bajas de la historia. También hemos conseguido bajar tarifas, que es una iniciativa que está funcionando, porque el 75% de la población va a pie y en transporte público. Hemos hecho infraestructuras que estaban pendientes desde hace décadas, como la conexión del tranvía o el metro hasta la Marina, por ejemplo, que lo tenía que hacer la Generalitat y lo pagamos nosotros para acabar con una injusticia histórica.

¿Está funcionando la medida de reservar el 30% de las nuevas promociones de viviendas para pisos sociales?Empieza a funcionar ahora, porque cuando se aprobó en el mandato pasado, se debería haber hecho una suspensión de licencias, pero los otros partidos nos forzaron a no suspenderlas. Eso quiere decir que centenares de obras que se están haciendo en la actualidad se quedaron fuera de la normativa. Ahora, gracias a esta medida, ya hemos incorporado 120 pisos al parque protegido. Hemos detectado constructoras que no han declarado que han hecho edificios para no cumplirla y hemos abierto un expediente sancionador.

La alcaldesa, en su despacho en el Ayuntamiento de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Las voces críticas dicen que la norma hace que los promotores construyan menos.Me acuerdo de que visité en el primer mandato a Sadiq Khan, al alcalde de Londres, donde hace tiempo que existe la medida, y a su concejal de vivienda. Me dijeron que al principio me iban a decir que iba a frenar la construcción, pero que aguantáramos, porque la ciudad es uno de los lugares prioritarios para el sector inmobiliario y a los promotores siempre les va a salir a cuenta construir. Lo que pasa es que ellos siempre quieren ganar más, pero la avaricia no es un derecho constitucional y la vivienda, sí. Hasta ahora, no había habido ningún alcalde que se hubiera enfrentado a los intereses inmobiliarios. Fruto de ello, me ponen querellas e incluso que me hacen declarar en el juzgado. Pero no pueden hacer lo que les dé la gana, especular sin límites, y que la población trabajadora no llegue a final de mes por los precios prohibitivos de la vivienda.



Sí, durante estos ocho años de mandato ha sido investigada y ha declarado ante la justicia en diversas ocasiones. Usted ha denunciado intencionalidad. ¿Realmente cree que es buscada la foto de Ada Colau ante la justicia?Es evidente que no es por casualidad. Son los grandes 'lobbies' económicos a los que nadie antes les había puesto límites. Por primera vez hay una administración que les obliga a cumplir la normativa. Porque estamos hablando de eso, de cumplir la ley. A mí eso no me asusta, a mí me reafirma en lo que hemos venido a hacer.



¿Cree que lo que buscan es generar la foto y el titular de Colau investigada?Buscan generar todo este ruido para trasladar la imagen de que todos los políticos somos iguales. Y no todos somos iguales. Yo he renunciado a casi 400.000 euros de mi sueldo durante estos ocho años de mandato, que no lo había hecho antes ningún alcalde, pero eso no es titular.

Se le ha acusado varias veces de frenar la actividad económica en la ciudad poniendo trabas al turismo.Me parece bien que haya turismo, pero que sea equilibrado y sostenible. Lo que no puede ser es que haya un descontrol que acaba generando especulación y expulsando a los vecinos. Cuando hicimos el plan de alojamientos turísticos, nos dijeron que se iba a parar el sector y que íbamos a hundir la economía de la ciudad. Ha pasado lo contrario. Los datos económicos actuales son de los mejores de los últimos 15 años. Tenemos la cifra de paro más baja pese a la pandemia y la inflación, hay más inversión social que nunca y está funcionando a pleno rendimiento el sector turístico, pero también otros. Y eso después de haber cerrado con el plan de alojamientos turísticos miles de apartamentos ilegales que nos dejó Trias y que generaban problemas de convivencia anunciándose en Airbnb, en lugar de ser para la gente que los necesita.

La alcaldesa, en su despacho, con una pintura de Ramón Casas al fondo. MIQUEL TAVERNA

¿Barcelona se ha sentido sola en la lucha contra la pobreza?Estoy orgullosa de que hemos situado a Barcelona como la ciudad con más inversión social del Estado y con el parque de vivienda social más grande. Durante años, el Govern ha estado paralizado en política pública. No ha hecho vivienda social, no ha invertido en las escuelas, no pone lo que le tocaría en sanidad... Somos la primera ciudad en hacer un plan de salud mental, que sería competencia de la Generalitat. También hubo grandes ausencias con el Gobierno del PP en España. Con el de coalición, las políticas sociales han hecho que nos sintamos más acompañados. Sobre todo lo que ha hecho Yolanda Díaz, ha marcado la diferencia. Pero durante tiempo, sí nos hemos sentido bastante solos.



Ha hablado de salud mental. ¿Tienen previsto reforzarla en las escuelas?El plan de barrios ha puesto psicólogos en más de cuarenta escuelas con los indicadores más altos de vulnerabilidad. La valoración de la comunidad educativa ha sido extraordinaria y esto debe pasar a ser estructural. Va a ser una máxima prioridad en el próximo mandato garantizar que haya psicólogos en todas las escuelas e institutos públicos, que trabajen por el bienestar emocional de los niños y los jóvenes. Han sido los grandes olvidados de la pandemia y creo que el Estado les debe una disculpa. Y encima, está todo desbordado. Estamos hablando cada vez más de casos de ‘bullying’, de violencias sexuales, económicas… Y les está llegando todo como un bombardeo a través de las redes sociales. Creo que una ciudad del siglo XXI debe priorizarles, para protegerles, pero también porque son quienes construirán la sociedad del futuro.



Los últimos datos sobre agresiones sexuales son alarmantes. ¿Qué más se puede hacer?El problema no es nuevo, las violencias machistas son estructurales. Creo que en los últimos años se ha avanzado en visibilizarlo y en denunciar mucho más. En Barcelona, hemos creado una concejalía de feminismos y hemos doblado el presupuesto para atender a mujeres víctimas de abusos. También hemos generado protocolos que ahora se han hecho famosos, como el del ocio nocturno, contra el acoso sexual, que prevé acompañar de la mejor manera a la víctima y que ha sido efectivo en el caso de Dani Alves. El personal del local tuvo clarísimo cómo actuar desde el primer momento. Este protocolo pionero se debería extender a todos los sectores de la sociedad para generar más servicios de acompañamiento que den seguridad a las víctimas y puedan denunciar.

¿Y educación emocional?Por supuesto. Más educación en valores para cambiar la inercia de una sociedad machista y patriarcal. Nuestra obligación es invertir más en educación y reforzar la implantación de la educación emocional en todas las escuelas e institutos. Puede ser la clave para garantizar una ciudad más feliz y más fuerte.

En las encuestas municipales siempre están la seguridad y la limpieza entre los temas que más preocupan a los ciudadanos. ¿Cree que son problemas reales?En limpieza, gastamos más que nunca, pero hubo un cambio de contrato y eso hizo que en verano hubiera desajustes. Ahora, sin embargo, todo el mundo reconoce que la nueva contrata supone ganancias. En cuanto a la seguridad, los datos indican que han bajado los delitos respecto a antes de la pandemia. Pero otra cosa es la percepción, y ahí se mezclan muchas cosas. Cuando hubo menos turismo, robaron más a barceloneses y pudo parecer que subían los delitos. Y luego hay campañas políticas. La delincuencia crece más en Madrid que en Barcelona, pero se habla siempre de la inseguridad aquí en determinados medios. Hay un robo en Barcelona y hablan de él en bucle tres días. Hay un asesinato en Madrid y lo tratan como una anécdota. Y eso animado por Ayuso, por Almeida, que para desviar la atención de sus problemas dicen que la Barcelona de Colau es un caos.

El próximo domingo 2 de abril, la alcaldesa de Barcelona acompañará a Yolanda Díaz en la presentación de Sumar.Será muy emocionante. Creo que Yolanda Díaz tiene el tipo de liderazgo que se necesita en este momento. Tenemos la suerte de que esté dispuesta a asumir la enorme responsabilidad de liderar una nueva etapa de este espacio político de la izquierda. Ha despertado la ilusión de mucha gente y tenemos que ayudarla. Yo, como alcaldesa de Barcelona, la voy a ayudar al cien por cien, y creo que es lo que debemos hacer todas, desde los diferentes espacios, porque el riesgo de que pueda haber un Gobierno de derechas y de extrema derecha es real.