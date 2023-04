Sandra Gómez: "Mis prioridades serán la educación de 0 a 3 años, abolir la prostitución y afrontar el reto de la vivienda"

Tras cuatro años como vicealcaldesa y ocho en el Gobierno local compartido con Compromís, la candidata del PSPV-PSOE, Sandra Gómez (València, 1985), aspira a lograr la Alcaldía que ostenta Joan Ribó. Aboga por una visión metropolitana para el transporte público, por congelar impuestos con bajadas selectivas a sectores que las necesiten y defiende su política urbanística de peatonalizaciones.

¿Qué balance hace de los ocho años de gestión del PSPV junto a Compromís?La ciudad está indiscutiblemente mejor que hace ocho años. Hay 90.000 personas más trabajando y eso cambia la vida de la gente y es la base de todo, hemos pasado de tener 1.000 millones de euros de deuda a ser una de las ciudades más saneadas y de no poder pagar las farolas a ser una de las ciudades que más invierte por habitante en obra pública en los barrios. Y muy importante, de salir en el mapa de la corrupción a capital del turismo sostenible o capital verde europea. Detrás de esos buenos datos puedo decir con humildad, pero también con mucho orgullo, que está la mano del PSPV.

¿Cuál sería su primera medida como alcaldesa?Yo me presento para ser una alcaldesa de todos y todas, con la que cualquier persona se pueda sentir cómoda. Pero, en todo caso, mis ejes prioritarios serán garantizar la educación pública de 0 a 3 años con el primer plan de corresponsabilidad, aprobar una ordenanza para abolir la prostitución y afrontar el reto de la vivienda como una cuestión fundamental.

¿Cuál es la asignatura pendiente del Gobierno local?La vivienda, sin duda. Creo que se podía haber hecho más. Yo aspiro como alcaldesa a liderar una respuesta a este reto. No puede ser que en una ciudad con un salario medio de 1.400 euros estemos ya con unos alquileres medios de 1.000 euros o más.

¿Cómo pretende abordarla?En primer lugar cargando fiscalmente a los fondos buitre que están acumulando cantidades ingentes de vivienda, a través de Plusvalías o del IBI, para que salga muy caro especular. En segundo lugar, siendo más restrictivos aún en la conversión de viviendas en apartamentos turísticos, y en tercer lugar desarrollando vivienda pública. Aunque no llevo Vivienda, desde Aumsa hemos desarrollado más de 300 este mandato.

La candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez. EDUARDO MANZANA

¿Cuáles son las actuaciones más importantes en la ciudad en la actualidad?El Gobierno de España está desarrollando 1.000 viviendas pública en los terrenos de los antiguos cuarteles de Ingenieros, donde en breve finalizarán las obras de reurbanización y este verano empieza la construcción de viviendas, y de Artillería de la calle San Vicente, y con la ley de Vivienda vamos a poder aplicar límites al alquiler en los barrios.

¿Tiene vuelta atrás la política urbanística de peatonalizaciones de la que ha hecho bandera?Si gana la derecha, posiblemente, ya lo han dicho. Hay muchos planes proyectados que desde luego ellos no desarrollarían: la reurbanización de Pérez Galdós, de la avenida del Puerto, el PAI del Grao... La apuesta por hacer esta ciudad más verde y a escala humana no es la del PP ni de la derecha de esta ciudad. Ellos prefieren seguir priorizando el vehículo privado, el tráfico, la contaminación y los malos humos. El ejemplo paradigmático es el PAI del Grao, donde nosotros apostamos porque el río sea verde hasta el final y el PP por prolongar la Alameda con seis carriles.

¿Se plantea gestionar áreas en manos de Compromís como Limpieza, EMT o Fallas?Creo que ahora no es el momento de los repartos sino de optar a tener la máxima fuerza posible. Yo como PSPV opto a tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, para eso nos presentamos. Somos un partido que puede aspirar a ello, de acuerdos, de diálogo, que no es sectario y garantiza que todos los votos cuentan y que apuesta por una ciudad de mayorías, plural y diversa.

Pero en su lista sí ha incluido a perfiles concretos para áreas como Movilidad o Fallas.Precisamente mi lista pretender abarcar un modelo, un proyecto de ciudad, no solo pequeñas parcelas. Hemos optado por perfiles profesionales desde el punto de vista técnico, solventes políticamente, con gestión acreditada y representativos de ámbitos sociales y culturales. En contraste, la candidata del PP ha presentado una lista muy ligada a su etapa como consellera, que le hizo ser la consellera del paro, de los barracones y del táper, y por lo tanto representa el pasado.

¿Cómo calificaría la relación con sus socios de coalición?Ha habido ocho años de trabajo compartido para que la ciudad estuviera mejor, yo estoy contenta, pero también soy consciente de que se necesita un nuevo inicio en el que el PSPV tiene la capacidad para liderarla con fuerza, ganas y empuje.



¿En qué se diferenciaría de Ribó al frente de la Alcaldía?Más que diferencias, aquí cada uno tiene su modelo de ciudad. El PSPV mira hacia el futuro, ni es pasado como el PP ni es continuista. Supone tener al frente del Ayuntamiento a una persona que realmente quiere ser alcaldesa, que no se va a ir a mitad de mandato y que genera amplios consensos y mayorías. Quiero ser alcaldesa como Ximo Puig ha sido presidente de la Generalitat, una persona abierta, dialogante, que genera consensos, no confronta, crispa ni tensiona, y que se preocupa por trabajar.

Gómez, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Qué política de impuestos defiende?Pasa por lo que hemos hecho estos años: hemos congelado los impuestos y se los bajamos a las actividades que necesitan estímulos fiscales. Por ejemplo, hemos bonificado el IBI a los comercios emblemáticos e históricos, el ICIO en rehabilitaciones de viviendas para hacerlas accesibles o eficientes energéticamente, el IAE en varios supuestos y el IBI a teatros y recintos culturales. En el futuro queremos aplicar la reducción del IBI que tienen hoy las familias numerosas a las monoparentales, o a aquellas familias con personas que tengan una discapacidad superior al 40%.



¿Cuáles son sus propuestas en materia de movilidad y en el marco metropolitano?Nuestra principal referencia es María Pérez, una persona capaz, solvente, preparada y de incuestionable currículum. Creo que tiene que haber una verdadera empresa metropolitana de transporte, que debe haber una mirada metropolitana y es la gran asignatura pendiente. Conmigo como alcaldesa se la quiero dar.

¿Supondría eso la integración de la EMT en otra empresa?Sin perder la personalidad jurídica de EMT ni de Metrovalencia, que haya una empresa que ponga coherencia y sentido común a todas las formas de movilidad pública que existen en la ciudad. Eso existe en Madrid y Barcelona, donde no es óbice para que tengan su EMT o Metro. Eso hace ser mucho más competitivos y eficientes económicamente.

¿Sería entonces un consorcio similar al de Madrid?Claro, exacto. Nosotros, por ejemplo, no podemos optar a fondos europeos.



¿Y eso no lo debería hacer la ATMV?Pero no se le han dado las competencias suficientes para ello porque no ha interesado. Tanto el PP como Compromís no han tenido esa mirada metropolitana. El PP, de hecho, destruyó el Consell Metropolità de l’Horta, y Compromís no ha tenido excesivo interés en generar nuevos espacios de gobernanza metropolitana. No hemos avanzado en ese sentido.



Gómez, en un momento de la entrevista. EDUARDO MANZANA

¿Qué propone para mejorar el transporte público?Queremos fortalecerlo. Moverse sosteniblemente no solo es hacerlo a pie o en bicicleta. Hay que tener una buena estrategia de transporte público haciendo que realmente sea más barato, rápido y ágil. Si queremos que haya un cambio de hábitos hemos de favorecer que el servicio público sea mejor que coger tu coche.

¿Y eso cómo se consigue?Apostando realmente por el transporte público. Teniendo una red de Metrovalencia que vertebre la ciudad, de hecho rescatamos la L10 que dejó morir el PP y queremos ampliar con la L11 y L12, así como vertebrar todos los barrios del sur con una nueva línea de metro. En la EMT hay una realidad: es una empresa que no funciona bien cuando todos los años tenemos que salir a rescatarla como Ayuntamiento. Queremos una gestión más profesional que ayude a mejorar las líneas y frecuencias.

"La Generalitat tiene una deuda con la ciudad en centros para mayores"

¿Cuál será su principal demanda a la Generalitat?Lo mismo que han hecho mis compañeros socialistas en Sanidad es lo que quiero que hagan Compromís o un conseller socialista en Bienestar Social. València tiene una inversión histórica con nuevos centros de salud y reformas de hospitales, pero no hemos tenido nada para personas mayores: ni un nuevo centro de día, ni una nueva residencia, y eso es una deuda que tiene la Generalitat con la ciudad.

¿Y al Gobierno central?Nos ha resuelto tres problemas históricos: el canal de acceso ferroviario (con una inversión de 400 millones de euros), la condonación de la deuda de La Marina y el contrato-programa del transporte público. Lo próximo que hay que resolver es el soterramiento de las vías del Grao y el túnel pasante.

La candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez. EDUARDO MANZANA

¿Cuál es su modelo para que la ciudad atraiga inversiones?Creamos Invest in València junto con la Cámara de Comercio, que ha posibilitado que 18 empresas de base tecnológica se instalen en nuestra ciudad. Eso es indiscutible y diferencia mucho al PSOE: nosotros sí creemos en el sector privado. Estamos entre quienes creen que el sector público estorba y quienes atacan al privado.

¿Cómo se puede acabar con el atasco en la tramitación de licencias?Lo que yo he hecho en las licencias urbanísticas de edificación, que es aplicar las ECUV (entidades colaboradoras urbanísticas), será lo que aplicaré como alcaldesa para agilizar y dar una solución a las licencias de actividades económicas para que se puedan conceder en cuatro meses.

¿Aplicará la tasa turística?Apuesto por aplicarla, pero sobre todo en actividades que generan pocos beneficios a la ciudad, como los cruceros, que hay que regular y planificar, porque cuando se acumulan generan problemas. Y el tema de los apartamentos turísticos me parece fundamental: no puede ser que pague casi lo mismo por persona un apartamento en cualquier finca con muebles que un hotel que tiene contratado personal, paga sus impuestos y ha hecho una inversión.

¿Esa recaudación irá vinculada a servicios concretos?Una parte puede ir a generar vivienda pública, por la falta de oferta de alquiler residencial, y otra para la promoción de un turismo de calidad.

"El Gobierno local lo liderará el PSOE y ahora hay que ver con cuánta fuerza"

¿Qué sensaciones tiene de cara al 28-M? Algunos sondeos dan un empate entre bloques o incluso la Alcaldía a Catalá.El PSOE nunca había estado tan fuerte como ahora. Hay una realidad y es que el Gobierno local lo va a liderar el PSOE y ahora hay que ver con cuánta fuerza. La derecha está haciendo una campaña de acoso y derribo, embarrando, intoxicando, no quiere que hable de lo que hemos hecho ni de lo que podemos hacer. No quiere hablar de lo que realmente importa a los vecinos y vecinas porque ellos no tienen nada que decir ni que aportar, no tienen un modelo de ciudad, solo intentan generar campaña nacional.

En 2019 el PSPV aumentó dos concejales, pero se quedó a tres escaños de Compromís. ¿Ve posibilidades de convertirse en el socio mayoritario?Claro. Sí. Va a ser ese el escenario. De lo que estamos hablando es con cuánta diferencia.

¿No contempla que se produzca un vuelco y el PP y Vox puedan sumar mayoría?El PP y Vox están haciendo una campaña de embarrar, de intoxicar. De hecho, a mí me denunciaron hace poco porque supuestamente había enviado unos correos electoralistas y la Junta Electoral les ha tumbado sus denuncias. Pero, para su desgracia, la gente sabe qué partido ha estado a su lado en la pandemia, generando empleo o va a garantizar su derecho a la vivienda. Y, sobre todo, sabe qué partido representa la corrupción y qué partido representa el futuro.

La vicealcaldesa de València y candidata del PSPV a la Alcaldía, Sandra Gómez. EDUARDO MANZANA

¿Se han convertido estas elecciones en un plebiscito sobre Sánchez?No, porque estoy orgullosa de mi presidente del Gobierno, que ha dado la cara en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, con la pandemia y con la crisis de Ucrania. Es el que ha subido las pensiones y con el que España tiene un récord de personas trabajando. Somos el país con la tasa de inflación más baja de Europa y el que paga el recibo de la luz más bajo. No hablan de Sánchez porque sea un problema, el problema son ellos, que no tienen nada que decir. La candidata del PP vino aquí como una paracaidista hace cuatro años y no ha sabido articular un proyecto de ciudad. Cuando va a los barrios parece una turista. Es muy triste que una persona se presente para ser alcaldesa de una ciudad solo para ofrecerla como trofeo a Génova.

¿Vendrá Pedro Sánchez a hacer campaña a València?Sí, claro, el PSOE sabe que hay una oportunidad de recuperar la ciudad y va a venir a apoyarnos.



¿Qué supondría en su opinión la alternativa al Govern del Rialto?Son el partido de la deuda, del recorte de los servicios públicos, de la corrupción, el partido de las elites que sin sonrojo propone cosas como hacer una reducción superior a las grandes superficies y que la gente siga pagando los mismos impuestos en sus barrios, o que no va a aplicar la ley de Vivienda que puede ayudar a miles de familias a seguir viviendo en sus casas. Representan el pasado al que esta ciudad no quiere volver. Y su candidata especialmente, aunque ella intenta ocultar su pasado como consellera, y yo reivindico el mío como vicealcaldesa. Eso es algo curioso en política.

¿Influirá la llegada de Joan Calabuig a la presidencia de la APV en el proyecto de ampliación del puerto?Es un nuevo inicio, una nueva etapa por el diálogo y el acuerdo. En la ampliación norte queremos seguridad jurídica, que no ocurra una nueva ZAL. Acataremos lo que resuelvan los tribunales, pero entendemos que si queremos ser una comunidad reindustrializada y que haya inversiones como la de Volkswagen es porque tenemos infraestructuras como el puerto que nos permiten conectarnos a nivel logístico con el resto del mundo.