Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, así como algunas elecciones en Comunidades Autónomas. Se trata de un momento político importante porque vamos a evaluar de manera colectiva el trabajo de aquellos que rigen nuestras ciudades. A finales de año, con la llegada al fin de la legislatura, también se celebrarán elecciones generales. Estamos, por tanto, ante un año de alto contenido electoral, donde los partidos vamos a intentar trasladar a la ciudadanía que nuestros proyectos merecen liderar las diferentes administraciones.

En este escenario, los partidos se aproximan a las contiendas electorales desde posiciones y actitudes muy diferentes. No es objeto de este artículo valorar o juzgar a todos ellos, sino intentar argumentar por qué el socialismo español, catalán y local se posiciona en este ciclo electoral desde una posición de trabajo bien hecho, de honestidad y de mirada puesta en un futuro que todos deseamos siempre mejor.

No están siendo unos años muy al uso, desde el 2020, con la pandemia mundial, con la crisis económica asociada, con la invasión rusa de Ucrania y la guerra consecuente. Las condiciones que nos rodean no han sido ni están siendo las mejores, pero pese a ello, las acciones llevadas a cabo desde el Gobierno de España están siendo claves para protegernos de la crisis, para poner herramientas políticas, sociales y económicas que construyan un armazón con el que no solo salir de la crisis, sino también reforzar el sistema y salir más fuertes. Los últimos datos de la economía, del paro, y la bajada de precios dan la razón a las medidas impulsadas por el Gobierno desde marzo de 2020.

Con estas condiciones, ni el ejecutivo ni la parte del legislativo que le da soporte han parado un segundo a la hora de legislar para transformar. A estas alturas de legislatura son ya más de 200 leyes las aprobadas por la mayoría progresista de este país representada en el Congreso por los partidos que dan apoyo al Gobierno y, principalmente, por el socialismo español.

Yo podría hablar de mi libro, como portavoz de Justicia, ya que el jueves se aprobó en ponencia la Ley de eficiencia del servicio público de justicia junto a la ley de eficiencia organizativa y la digital, son las tres leyes pilares del Proyecto Justicia 2030 llamado a cambiar de una vez por todas la justicia en nuestro país. Esta aprobación inicial en ponencia es el primer paso, a refrendar en próximas fechas en Comisión y finalmente en Pleno, para levantar un sistema eficiente en la justicia donde incorporemos los medios alternativos de solución de controversias, previo al litigio o en su lugar.

Pero creo que el ejemplo que mejor ilustra lo que estamos haciendo en estas fechas es la aprobación de la nueva Ley de vivienda. Un hito que casi por sí solo valdría ya por una legislatura.

Esta Ley de vivienda constituye la primera norma en la democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna. Asimismo, consolida el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar y aborda el problema de la vivienda de manera global. El papel del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como del Grupo Parlamentario Socialista ha sido clave. Junto al anuncio del Gobierno de poner 93.000 viviendas públicas en el mercado a precios asequibles podemos decir que estamos ante un Gobierno que va a honrar lo dispuesto en la Constitución y que se compromete con los jóvenes de nuestro país para que puedan realizar sus proyectos vitales accediendo a la vivienda con unos precios razonables y elevando la vivienda de problema a política de Estado como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Frente a los pregoneros del Apocalipsis y frente aquellos que en nada ayudan a levantar políticas de progreso y ponen trabas en el camino intentando boicotear logros en Europa, surge la tarea realizada todos estos años destinada a mejorar nuestro futuro.

Estos días en el Congreso, y mientras el PP ya estaba con la cabeza en otro lado, los parlamentarios socialistas seguimos trabajando cada día por poner nuevas medidas sociales y progresistas (el pasado jueves también prorrogamos la excepción ibérica del gas), y lo hacemos solo con una cosa en la cabeza: nuestros conciudadanos. Somos privilegiados en nuestro trabajo y hacerlo lo mejor posible es lo mínimo que podemos hacer para honrar este lugar que ocupamos con tanto honor y responsabilidad.

Defendemos a la mayoría frente a las élites y los fondos de inversión que quieren que la vivienda sea un artículo de lujo y destinado a la especulación

Porque la política puede cambiar las cosas a mejor. ¿Poder? Se puede.

Y podemos hacerlo dejando atrás las burbujas inmobiliarias que provocaron las políticas fracasadas y trasnochadas del Partido Popular. Recalificar suelo y que vuelva la especulación es la única propuesta del PP en materia de vivienda. Medidas fiscales que se han demostrado fallidas y solo contribuyeron a una subida de los precios que hizo inaccesible la vivienda para la mayoría de los españoles y españolas. No volveremos al pasado, que es donde viven el PP y el señor Feijóo. El PSOE y el Gobierno se preocupan de las cuestiones que importan verdaderamente a la gente. Defendemos a la mayoría frente a las élites y los fondos de inversión que quieren que la vivienda sea un artículo de lujo y destinado a la especulación. Esos a los que defiende el PP. Nosotros seguiremos del lado de los ciudadanos y ciudadanas que demandan su legítimo derecho