En todas las comunidades de vecinos hay algunos que cuentan en sus casas con compañeros de piso peludos como perros y/o gatos. Sin embargo, el caso de unos vecina de Valencia ha superado todos los límites del amor por los animales.

Este viernes, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a la comunidad de vecinos donde una mujer vive junto a más de 70 gatos en su piso de 90 metros cuadrados. Además, tal como se ha podido ver en las imágenes mostradas por el matinal, los animales campan a sus anchas por todo el edificio.

El estado de semilibertad de tantos animales genera un gran malestar en el resto de vecinos que, ante las cámaras del programa de Telecinco, han denunciado que viven en un ambiente de insalubridad y que los malos olores que desprenden los gatos hace imposible la convivencia.

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha introducido el tema apuntado que "seguro que no hay ratas en el edificio". Además, el presentador ha señalado que le parecía increíble la primera pregunta que el equipo le había puesto en el guion: "¿Qué ambiente se respira?". Una cuestión que ha respondido, directamente, el reportero del programa enviado a Valencia.

"Voy a tratar de describir el ambiente que se respira, o lo que yo he sentido al entrar en este portal. Nada más abrir la puerta lo primero que te viene es un olor muy intenso a orín de gato, a heces... Es como si hubiera un arenero sucio gigante en el portal y, a medida que te vas acercando a la casa de esta vecina, el olor se intensifica mucho y se mezcla con los ambientadores que ponen los vecinos para tratar de evitar este olor y es horrible. A mí, de verdad, me han empezado a llorar los ojos. Me he tenido que bajar a la calle porque, literalmente, me estaban dando ganas de vomitar", ha explicado el reportero que, además, ha apuntado: "Quiero que quede claro que los vecinos no están exagerando".

Carmen, una de las vecinas, ha recalcado que siempre que entra al portal lo hace con una mascarilla porque el olor "es insoportable". La mujer ha explicado que "Sanidad no ha aparecido": "Se ha puesto una denuncia en el Ayuntamiento. Vinieron dos veterinarios, se llevaron dos o tres gatitos, los castraron y los devolvieron. A esta señora le dieron la opción de darlos en adopción poco a poco y dijo que no, que los gatitos eran suyos y no se los daba a nadie".

Puesto que se trataba de una vecina, en un principio, el resto decidió no demandarla y ver cómo se desarrollaba la situación: "La respuesta de ella es educada. Nosotros hemos puesto una denuncia, pero la Justicia en España va muy lenta para ciertas cosas y no sabemos nada. Pedimos a quien le corresponda que esto se agilice porque en verano no se puede soportar. Yo vivo en el quinto y no puedo abrir las ventanas porque dan a su patio. En el octavo vive una madre con dos niñas, una de ellas tiene alergia al pelo de animal, y tampoco puede ventilar su casa".

De la misma manera, Carmen ha apuntado que la vecina conflictiva "vive sola" y, a juzgar por los vecinos, "tendrá unos 50 años": "No trabaja, ella está en su casa con sus gatitos. El piso es de su madre, las denuncias están puestas a la dueña del piso, no a ella, porque nos engañó y nos dijo que la casa era de ella. La madre no vive con ella".

Por su parte, Joaquín Prat ha reconocido que le parecía "alucinante" que la medida del Ayuntamiento tras haber recibido la denuncia de los vecinos sea "mandar a dos veterinarios que castran a los dos gatitos que no lo estaban, como manda la normativa, y los devuelvan a la casa con su dueña": "Ella sale ganando con la denuncia".

"Esos gatos no han pasado por veterinarios, no están vacunados... Ahí nacen, se reproducen y mueren. No sabemos nada más. Es un todo incluido, un lote", ha agregado Carmen que, además, ha explicado que el abogado les ha comentado que la normativa indica que no se pueden tener más de cinco gatos castrados en cada vivienda. "Igual, si viviese en el bloque algún concejal esto se solucionaba", ha comentado Joaquín Prat: "Ya se hubiese encargado él de mandar a una protectora".