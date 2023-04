El geógrafo Jesús Vargas es el portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía, una plataforma universitaria que genera conocimiento sobre las variables físicas de las sequías y la gestión del agua en España. Con las reservas hídricas a la mitad y poca lluvia importante en el horizonte, pide gestionar con suma cautela "cada gota de agua".

¿Cuál es la labor del Observatorio Ciudadano de la Sequía?El objetivo es que el público pueda estar formado en la gestión del agua para socializar el debate sobre este riesgo que nos atañe a todos. Contamos de una forma muy sencilla y muy interactiva cómo están las cosas realmente, sin sesgos. Además, al conocimiento científico, a los datos, incorporamos también la percepción ciudadana de la gestión del agua y de la sequía. Hay un diálogo.

¿Cómo calificaría la situación actual de sequía en España?Llevamos dos años y medio con un descenso de las precipitaciones no excesivamente intenso, pero que sí empieza a prolongarse. Además se acompaña de dos años en los que las temperaturas medias han estado por encima de lo normal. Hemos tenido un invierno lluvioso, pero no lo suficiente y un comienzo de primavera bastante seco y bastante caluroso y es lo que se prevé que siga ocurriendo hasta el verano. Algunos territorios en España tienen una condición más favorable, pero ya hay sequía meteorológica agravada en Cataluña y en el sur peninsular.

En Cataluña se habla ya de "catástrofe". ¿Cómo es de grave?Yo creo que la situación es grave, pero yo no la calificaría de catástrofe, todavía. Hay que esperar a ver cómo son las precipitaciones del resto de la primavera, si contribuyen al aumento de las reservas o no. Estamos en una situación grave, en la que si no se toman medidas ya, seguramente impopulares, en verano podemos tener consecuencias como restricciones del abastecimiento humano en algunas localidades.

¿Cuáles son las medidas "impopulares" que habría que tomar?Cuando se gestiona una sequía, se van aplicando recortes paulatinos con el objetivo de evitar los cortes de abastecimiento urbano, que es lo más importante. Las medidas impopulares son sobre todo recortes de agua al sector agrario, o recortes que pueden afectar al sector turístico. Ya está habiendo recortes en riego de jardines, de riego de campos de golf, de llenado de piscinas. Son impopulares porque afectan a actividades económicas, pero son medidas que hay que tomar para salvaguardar el abastecimiento a la población, que es lo mas dramático.

¿Qué municipios tienen las restricciones más severas?En Cataluña muchos municipios están sufriendo una reducción del abastecimiento que quizás no se nota en los hogares, pero que ya afecta al riego y llenado de piscinas. En Sevilla, por ejemplo, se ha decidido que no se van a sembrar las 38.000 hectáreas de arroz habituales. En Córdoba, debido al secado de embalses, hay 24 municipios que se abastecen con camiones cisterna...

¿Cómo se afrontaron periodos anteriores de graves sequías?Hubo una sequía bastante generalizada en España entre 1991 y 1995, que no es muy común, porque aquí las sequías suelen afectar parcialmente, a una parte del territorio. En esa ocasión fue una sequía ibérica que duró cuatro años y que tuvo serias implicaciones porque no estábamos preparados. Teníamos más o menos las mismas infraestructuras, pero en peor estado; no teníamos planes de sequía, por lo tanto la gestionábamos de una manera muy reactiva. Ahora tenemos planes que nos permiten ir midiendo el fenómeno y aplicar medidas progresivas. En aquella sequía hubo ciudades en los que los hogares tuvieron cortes de suministro de agua de 16 horas durante meses. En Sevilla se llegó a diseñar un plan de evacuación de la población por desabastecimiento. El consumo afecta a hospitales y otras instalaciones muy vulnerables que no se pueden quedar sin agua. En 2008, cuando hubo una sequía importante en Barcelona, se planeó llevar agua en barco desde Almería, pero no se llegó a ejecutar. Ahora yo creo que estamos lejos de esa situación, todavía.

Sin embargo, los meteorólogos no ven lluvias importantes en sus pronósticos. ¿Qué pasará si no llueve en mayo ni en verano?Si no llueve la situación se va a agravar bastante. Esto viene acompañado de temperaturas muy altas lo que implica más evaporación de agua en los embalses y mayor evapotranspiración de los cultivos y las plantas. Es decir, que la poca agua que llueva va a ser menos efectiva. En Cataluña se prevé que no va a llover y por eso hay que hacer una gestión ahora super prudente de cada gota de agua. En Andalucía, por ejemplo, que es otro de los sitios más afectados, hay un poquito de previsiones más de lluvia, pero habrá que ver, y también hay que hacer una gestión muy prudente del agua. En Cataluña ya hay cortes mínimos de suministro en hogares, pero creo en Andalucía tienen agua garantizada para superar el verano, aunque los riegos van a sufrir restricciones muy importantes.

¿Faltan infraestructuras o solo planes más efectivos contra la sequía?Un poco de las dos. Tenemos que gestionar mejor las sequías, que van a ser más intensas y recurrentes, porque esa es la normalidad climática. Tenemos que adaptarnos. Lo que hace falta es una mejor planificación de los recursos hídricos. Los tenemos a unos niveles de explotación muy altos y, con menos recursos de agua, no vamos a poder satisfacer toda las demandas. Además de atenuar las demandas, también podemos pensar en recursos alternativos como la reutilización de aguas residuales. Ahora se reutiliza solo el 10% del agua pero hay potencial con la tecnología existente de alcanzar el 100%. El agua urbana que se usa y se tira a las depuradoras podría tener diferentes usos.

¿Prevé que vuelvan los conflictos interterritoriales por trasvases?Yo creo que esa solución de los trasvases ya no tiene ni sentido plantearla, porque estamos viendo que las sequías están afectando a toda España. El sitio que hoy tiene agua puede que mañana no la tenga. Trasvases puntuales para situaciones de emergencia pueden ser buenos, pero los estructurales, sacar agua de donde creemos que sobra, que en realidad no sobra de ningún sitio, para llevar a otro genera implicaciones ambientales y rechazo social en las cuencas cedentes. Es muy polémico.

¿Qué puede hacer un consumidor para paliar la sequía?Los ciudadanos se han concienciado muchísimo a raíz de la experiencia de las sequías pasadas, de los años 91, 95, 2004 y 2008. Y hay un avance muy significativo en la reducción del consumo en los hogares. Por ejemplo en Sevilla y Cádiz han llegado a alcanzar un consumo de 100 litros por habitante y día. Cada vez usamos electrodomésticos más eficientes, grifos inteligentes, se individualizan los contadores y eso fomenta el ahorro, porque cada uno se hace responsable de su consumo y de su pago. Ahora bien, en las ciudades se puede hacer mucho. Todavía tenemos unas pérdidas del 32% del agua urbana por el mal estado de las tuberías de conducción.

