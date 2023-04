Ortega Smith a Almeida: "No hemos venido a la política para ser su pañuelo de mocos"

Javier Ortega Smith se sube al atril y antes de empezar su intervención activa el cronómetro de su móvil. "No quiero perder esa buena costumbre de cumplir lo que prometemos y he prometido no pasarme del tiempo". Es la forma del candidato de Vox a las elecciones del 28 de mayo de reivindicar "el valor de la palabra" ante las políticas de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid gracias a un pacto con Ciudadanos con los votos de Vox en la investidura de 2019, que -a su juicio- "no ha cumplido lo que prometió a sus votantes". Por eso, cuatro años después, si el PP no logra la mayoría absoluta en las urnas -como pronostican casi todas las encuestas-, el líder de la quinta fuerza en Cibeles exigirá entrar en el Ayuntamiento con la fuerza proporcional de sus votos. "No hemos venido a la política para ser su pañuelo de mocos".

No ha sido la primera vez que Ortega Smith manifiesta su voluntad de conformar un gobierno de coalición con Almeida, pero sí una de las veces que más tiempo ha tenido para exponer sus motivos. El principal, según ha señalado durante un desayuno informativo organizado este viernes por Nueva Economía Fórum, es que Almeida es "un maestro en prometer lo que no hace y apropiarse de lo que se acuerda gracias a la iniciativa de otros". Como ejemplo, se ha referido al "Madrid de Carmeida". "Prometió terminar con él y lo ha hecho más amplio y con multas más rigurosas". Almeida trató de tumbar el área de restricción al tráfico que instauró la exalcaldesa Manuela Carmena, pero la justicia se lo impidió. En su lugar implanto una versión ampliada, Madrid 360.

En cualquier caso, Ortega Smith está convencido de que "desde el Gobierno [los populares] tienen mucho más difícil traicionar". Y, por tanto, espera que los madrileños les den "el apoyo suficiente" en las urnas para "condicionar gestión de Madrid", algo que -"con respeto al resto"- "es mucho más que dirigir una administración local, es ser el espejo y la referencia de una de las ciudades más importantes de Europa y referente en el mundo".

Número dos de su lista

Ortega Smith también ha aprovechado el acto para anunciar quién será la número dos en la lista que encabezará para los comicios de primavera: la diputada en el Congreso Carla Toscano. Tras ser presentado por la propia Toscano, el líder de Vox ha alabado la "generosidad" de la diputada a la hora de aceptar su ofrecimiento, al tiempo que ha destacado su "fuerza e impulso" contra el "feminismo radical" y la "ideología de género".