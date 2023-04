El Banco de España reduce a menos de 750.000 los potenciales beneficiarios de las medidas de alivio hipotecario

El Banco de España ha reducido sustancialmente las previsiones del Gobierno sobre el alcance potencial que puede desplegar el código de buenas prácticas hipotecarias para aliviar a los deudores más vulnerables. El supervisor bancario sostiene que este catálogo de medidas, que incluye moratorias en el pago del principal de los préstamos y la posibilidad de alargar su vida, alcanzará a menos de 750.000 hogares, frente al millón de potenciales beneficiarios que contemplan los planes del Ejecutivo.

Así lo señala el Banco de España en su informe de Estabilidad Financiera publicado este miércoles, en el que el supervisor también advierte de que las turbulencias financieras sucedidas tras la quiebra del Silicon Valley Bank y el colapso de Credit Suisse suponen "un nuevo foco de incertidumbre" para la banca española.

Las estimaciones del Banco de España apuntan a que, en un escenario de subidas de tipos de interés de 4 puntos, alrededor de 200.000 hogares podrán acogerse al primero de los dos códigos de buenas prácticas que incluye el paquete de medidas hipotecarias (limitado a familias con hasta 25.200 de renta anual). Las previsiones del Ejecutivo en este primer segmento eran de un máximo de 300.000 hipotecados.

En lo que respecta al segundo código (que amplía el rango de renta a 29.400 e introduce más flexibilidad en los requisitos) podría beneficiar alrededor a 550.000 hogares, frente a los 700.000 que estimó el Ejecutivo. En este sentido, el Banco de España sostiene que el perímetro de potenciales beneficiarios es considerablemente menor de 750.000 familias, dado que muchos hogares que podrían teóricamente acogerse al segundo código de buenas prácticas también cumplen los requisitos para acceder al primero. Por ello, desde el supervisor piden tomar estas cifras con cautela.

El supervisor bancario recuerda que la experiencia histórica muestra que las tasas de adhesión a estas medidas hipotecarias "son bajas", aunque se han demostrado útiles tanto después de una crisis sistémica como en situaciones individuales. La tasa de realización de solicitudes se ha situado históricamente en el 25%.

Además, desde el supervisor señalan que las medidas de alivio hipotecario tienen costes y beneficios para todas las partes que pueden ser distintos. Por ejemplo, los hogares que se acogen estos códigos ven reducida la factura que pagan ahora, pero la vida de la deuda se alarga, lo que acaba provocando un mayor pago de intereses. Por el lado de las entidades, los bancos tienen que tomar más provisiones por la recalificación de la calidad de algunos préstamos, pero la actuación temprana puede ayudar a evitar impagos futuros.

Desde el Banco de España no aportan cifras de cuántos hogares se han acogido ya a las nuevas medidas hipotecarias. No obstante, el Ejecutivo y los bancos adheridos al programa reconocen haber recibido por el momento 9.000 solicitudes. Una reducida cifra que se explica, según defienden, por lo incipiente del programa y porque todavía no se ha producido la traslación completa de las subidas de tipos de interés a las cuotas hipotecarias.