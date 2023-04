El Banco de España reconoce que las turbulencias bancarias son "un nuevo foco de incertidumbre" para las entidades

El Banco de España reconoce que las recientes turbulencias financieras que se han vivido tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y la fusión forzada de Credit Suisse en Suiza "añaden un nuevo foco de incertidumbre" para la estabilidad financiera de las entidades españolas.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe de Estabilidad Financiera que el supervisor bancario ha presentado este martes. El informe, presentado por el director general de Estabilidad Financiera, Ángel Gavilán, reconoce que lo ocurrido en marzo aumenta los riesgos a nivel global de que aumenten los costes de financiación y que se tensione la liquidez en el sector bancario. Algo que también afecta a las entidades españolas y que "puede presionar negativamente la situación financiera favorable con la que han iniciado 2023."

No obstante, el supervisor recuerda que las características de los bancos caídos son muy diferentes de las entidades españolas, que se centran en un modelo de negocio minorista con depósitos en su mayoría garantizados y sin exposición directa a SVB o Credit Suisse. No obstante, esto no fue un obstáculo para que la capacidad de contagio fuera "bastante importante" y se produjeran tensiones "que afectaron a todas las entidades, independientemente de su situación y modelo de negocio".

En todo caso, ante los riesgos, el Banco de España ha recomendado a las entidades que supervisa que lleven a cabo "una planificación prudente de provisiones y capital para afrontar posibles pérdidas inesperadas futuras".

Más allá de las turbulencias, los riesgos más acuciantes para la estabilidad financiera del país siguen siendo la elevada y persistente inflación, la contracción de la economía y la situación geopolítica causada, principalmente, por la invasión rusa de Ucrania. Entre las vulnerabilidades, destaca el riesgo que supone la debilidad financiera de empresas y hogares o la elevada deuda pública.

