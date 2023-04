Pisos con vistas al campo

Si usted busca un piso en una capital de provincia, no lo busque entre los 50.000 que ha anunciado el Gobierno. España tiene un problema con la vivienda, pero no es porque no haya pisos en este país, sino porque no están donde la gente los requiere. La crisis de 2008 llevó a muchas promociones inmobiliarias a quebrar, la mayoría en pequeños municipios o cercanos a destinos turísticos. Esos son los pisos que tiene la Sareb y que pone ahora el Gobierno en liza. España tiene un problema con la vivienda, pero no parece que la Sareb sea la solución.