Feijóo propone ayuda de 1.000 euros para costear la emancipación de jóvenes, ampliar el bono de vivienda y ceder más suelo público

Desde la azotea de un céntrico hotel de moda de la capital, con vistas a una de las zonas más tensionadas de vivienda como es Sol y sus alrededores, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expuesto ante unas decenas de jóvenes de su partido su plan para mejorar el acceso al alquiler y a la compra. "No voy a hacer demagogia con un tema complejo, no hay soluciones fáciles, no planteo medidas intervencionistas que trae un encarecimiento de los precios". Un plan dirigido a esta generación, pero también a las rentas medias y bajas, que llega cinco días después de que el Gobierno haya cerrado "por fin" su ley de vivienda junto a Bildu y ERC.

Así, Feijóo ha propuesto una ayuda de 1.000 euros para costear los gastos objetivos a los jóvenes que se emancipen, ampliar el bono joven de vivienda, incrementar las cesiones de suelo público para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado un 40% menor al precio del mercado para que los jóvenes puedan alquilar.

Estas medidas se suman a las que ya ha ido avanzado el Partido Popular en las últimas semanas. Como un pacto de Estado de la vivienda y la puesta en marcha de un teléfono 24 horas y oficinas municipales con asesoría jurídica para ayudar a los afectados por la okupación que consta en el programa electoral del 28M. O las medidas que avanzó este lunes el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, para que el Estado avale el 15% de la compra de la primera vivienda y el coste de la fianza del alquiler que imponen los propietarios a los más jóvenes.

