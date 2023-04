Ana Rosa Quintana recibe la Medalla de Honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo con un pequeño traspié

Este martes, Ana Rosa Quintana no ha acudido a su puesto como presentadora del matinal de Telecinco que lleva su nombre. Joaquín Prat y Patricia Pardo han sorprendido a la audiencia al presentar juntos, como hace meses, el programa desde el principio.

Así, tras el informativo de Telecinco, la periodista Laila Jiménez ha dado paso a El programa de Ana Rosa, pero no era Ana Rosa quien estaba ante la cámara del matinal, sino Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Ha sido, precisamente, Joaquín Prat quien ha explicado el motivo de la ausencia de la presentadora: "Estamos Patricia y yo porque esta mañana, en el Senado, Ana Rosa Quintana, presentadora de este programa, recibe la medalla de honor de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo".

"La conocida como Cruz de la Dignidad, es por su contribución para el fin del terrorismo de ETA y del terrorismo", han apuntado los presentadores, visiblemente orgullosos del galardón que 'la jefa del cortijo' recibe este martes.

Durante la recogida del premio, uno de los más importantes de su carrera, Quintana ha protagonizado una divertida anécdota. Así, la presentadora ha querido atender a los reporteros de su propio programa para expresar lo feliz que se sentía.

"Es la primera vez uqe no voy por algo que tiene relación con una cosa persona, pero no es personal, nos afecta a todos. Es un honor, es un acto superprecioso. Los que tenemos muchos años hemos vivido los años de plomo y no los podemos olvidar: los funerales, los secuestros, los atentados... ha sido tan doloroso que no hay que olvidarlo", ha agregado la presentadora.

Después, Quintana ha mostrado el premio a la cámara por petición de su compañero, Joaquín Prat: "Es la primera vez que me ponen una medalla, y antes de empezar nos han dado esto para la solapa, que es como una 'perchita' para colgarla. Yo me la he puesto al revés y por eso se ha caído, pero no he sido la única", ha contado, entre risas, la presentadora.