Ana Rosa Quintana responde a Pilar Llop sobre la Ley 'Solo sí es sí': "No es un efecto indeseable, esto es un desastre"

La aprobación de la Ley 'Solo sí es sí' sigue generando una gran polémica en nuestro país. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha emitido las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en su visita a Onda Cero.

"La ley del 'Sí es sí' es una ley buena en lo que se refiere a las ayudas, protección... Ese abordaje de manera integral para las víctimas de violencia sexual y, además, es una ley pionera. Pero, evidentemente, la parte penal de la ley, algunas penas, han producido un efecto indeseable", ha señalado la ministra.

"Un efecto que no ha sido aceptado socialmente porque es un número muy grande y había que poner una solución porque eso se iba a trasladar a la fase de enjuiciamiento, a los delitos que se estaban cometiendo cuando ya estaba vigente la ley del 'Solo sí es sí'. Nosotras hemos sido responsables", ha agregado Llop.

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Yo ya me he pronunciado mucho sobre este asunto. Cada vez que oigo 'efecto indeseable'... Es que una de cada cuatro personas condenadas por delitos sexuales se está viendo beneficiada. Esto no es un efecto indeseable, esto es un desastre".

"Es verdad que ella no era ministra de Justicia cuando se aprobó esto", ha explicado la presentadora. Por su parte, el periodista Dani Montero ha criticado: "Tú imagínate que te pones el pijama en tu casa y piensas: 'tío, lo que hemos hecho ha dejado a 900 agresores sexuales en la calle'".

"Supongo que muchísima gente del PSOE, de Podemos... lo piensan. El problema aquí, fundamentalmente, es que no pasa nada. No ha habido una dimisión, un cese. Nadie se ha responsabilizado de esto", ha criticado Ana Rosa Quintana para, además, agregar que "ha sido un escándalo".

Finalmente, el abogado Juan Manuel Medina ha apuntado: "Me parece una irresponsabilidad, de caradura, que una señora se permita salir en un medio público diciendo que el problema no es la ley, sino los jueces fascistas y machistas que la aplican cuando, además, en España, casi el 80% de los miembros del poder judicial son mujeres. Es un ejercicio de hipocresía, de caradura".