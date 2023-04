Moreno confía en un binomio del PP en Sevilla y la Junta para impulsar la ciudad

A poco más de un mes para que se celebren las elecciones municipales, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a arropar a José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, una ciudad que sin duda será clave el 28 de mayo, con el convencimiento de que la capital hispalense y sus vecinos saldrán beneficiados de las sinergias que surgirán entre dos administraciones del mismo color.

Así lo expuso este lunes Moreno durante la celebración del Fórum Europa. Tribuna Andalucía, en el que el líder del Ejecutivo andaluz presentó a Sanz. "Merece la pena en Sevilla probar un alcalde del PP y un Gobierno del PP" en la comunidad autónoma, una situación, recalcó, que no se ha dado "nunca en la historia", por lo que auguró que, en caso de que Sanz se haga con el bastón de mando de la Plaza Nueva tras los comicios, "pueden pasar cosas maravillosas" en la capital andaluza. "Si José Luis es alcalde, junto con la inercia de la Junta, haremos muchísimas cosas", insistió Moreno.

Así, el presidente andaluz se mostró convencido de que "Sevilla merece ambición y José Luis Sanz la tiene para atraer inversiones", por lo que defendió una "alianza" entre administraciones que impulsen el desarrollo de la ciudad en ámbitos, dijo, como el económico, el cultural y el científico, entre otros. Para Moreno, el candidato del PP es "un hombre que se toma las cosas en serio y esa es una garantía para Sevilla" frente al "silencio" y el "maltrato" de las administraciones de épocas anteriores.

En este punto, Moreno recordó el "desbloqueo" de algunos proyectos en la capital hispalense desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía, como la línea 3 del metro, con las obras del tramo norte ya en marcha desde el pasado 20 de marzo, el Hospital Militar, el estadio de la Cartuja, la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas o las Atarazanas, entre otros. "Hemos despejado el camino" de Sevilla, afirmó el presidente, quien manifestó que el proyecto de Sanz es fruto del "rigor" y "no deja nada a la improvisación". "Estamos en el momento de los gestores", defendió Moreno, para el que el candidato popular cuenta con "algo muy importante: para él no hay asunto demasiado pequeño. Para José Luis, no basta con que las cosas funcionen sino que estas deben hacerlo lo mejor posible".

En este punto, el presidente de la Junta hizo alusión a la labor realizada por Sanz en la Alcaldía de Tomares, que lideró durante 14 años. Como allí, auguró Moreno, Sanz puede ser el "sello diferencial" y el "seguro de vida" que necesita la capital hispalense para ser "una ciudad más amable".

Críticas del PSOE

Las palabras de Moreno sobre el binomio del PP en Sevilla y la Junta provocaron una reacción inmediata por parte del PSOE-A. Su secretario general, Juan Espadas, se pronunció a través de sus redes sociales, donde afirmó que lo dicho por Moreno es "una falta de respecto a los sevillanos" y que el presidente de la Junta "tiene la obligación de gobernar y hacer cosas maravillosas al margen de quien gobierne sus ayuntamientos". Y añadió: "Se llama democracia y es mejor no probar a elegir a quien defiende el sectarismo en política".

También la portavoz de la candidatura de Antonio Muñoz a revalidar la Alcaldía, Myriam Díaz, calificó de "grave error" las afirmaciones de Moreno, y consideró "lamentable que un partido que aspira a gobernar Sevilla y que gobierna la Junta desprestigie las instituciones, las utilice en su propio beneficio electoral y dañe la imagen de la ciudad" al "identificar una institución con un partido político".