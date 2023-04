Un hombre es grabado destrozando a patadas retrovisores a plena luz del día en Málaga

Sin hacer distinciones ante ningún vehículo y a plena luz del día en la capital malagueña, así ha sido grabado un hombre destrozando los retrovisores de varios coches en una calle del centro de Málaga.

Las imágenes, fueron difundidas por la cuenta de Twitter de @SocialDrive_es este viernes y ya han sido viralmente comentadas entre los internautas.

Graban a una persona rompiendo espejos retrovisores de coches a patadas



📹 Marbella, Málaga pic.twitter.com/9h3oBv5dSZ — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 14, 2023

El escenario de los hechos es la calle Obispo del Huerto de la barriada de El Pechel de Málaga.

El autor del vandalismo ha sido un hombre de mediana edad visiblemente enfadado que recorre la vía golpeando y pateando los espejos retrovisores de todos los coches que se encontraban aparcados, en total siete vehículos han resultado afectados. El individuo llega incluso a romper el cristal de uno de los automóviles.

Luna rota de uno de los vehículos Social Drive

Una persona lo graba por detrás, pero no le dice nada, lo cual ha provocado una oleada de comentarios a modo de crítica en redes sociales, entre los que indican: "Y ¿Porqué no ha llamado a la policía en lugar de grabar el vídeo?. ¡Ah! es verdad porque sino no se hace viral. Tenemos claro lo que es importante y lo que no. Que le de las gracias el propietario del vehículo al que grabó el vídeo. Me gustaría verlo".

No obstante, en el bando opuesto están aquellos que defienden al autor de la grabación: "Lo mejor es grabar el vídeo y así hay pruebas que enseñar a la policía, para identificarle y que le llegue tranquilamente la factura a pagar".

El hombre fue pillado por agentes de la Policía Local de Málaga y detenido. Pasó a disposición judicial en la tarde de este jueves y quedó en libertad con cargos horas después. Los propios vecinos de la zona de El Perchel explican que no es la primera vez que ocurre algo parecido en ese entorno, pero no aclaran si el autor de los anteriores hechos es el mismo individuo o se trata de otra persona, según informa la Cadena SER.