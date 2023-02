¿Dejas una nota con tus datos si golpeas, por ejemplo, un coche sin querer al salir de un aparcamiento? Unos 3 millones conductores reconocen que no. ¿Has estado alguna vez en la situación contraria y te has encontrado tu vehículo rayado sin saber quién ha sido? A unos 12.300.000 conductores les ha pasado. Estos son solo algunos de los datos que ha compartido la Fundación Línea Directa tras haber publicado su estudio 'Pasar la llave: radiografía del vandalismo vial en España', que desvela los altos costes de los actos vandálicos en vehículos en nuestro país.

La mitad de los conductores españoles han sufrido algún tipo de acto de este tipo en sus vehículos. La Fundación distingue dos hechos distintos: por un lado, los que llama actos vandálicos (llegar al coche y encontrarse con que alguien nos lo ha rayado, por ejemplo) y, por otro, los provocados por conductores a la fuga, aquellos que una vez que han provocado el daño huyen del lugar de los hechos, aunque esté el otro conductor presente.

Rayar un coche ajeno por venganza, lo más habitual

Los actos vandálicos más habituales son los arañazos dibujados en la carrocería del coche (un 36% de los casos, muchas veces practicados con una llave o con un destornillador) y en la gran mayoría de los casos han estado motivados por "una venganza personal". Un 44% de las 850.000 personas que en España lleva a cabo estos actos confiesa que lo que les ha empujado a dañar otro vehículo ha sido una venganza o un problema personal con su propietario.

Siguiendo con los desperfectos más comunes, los siguientes los sufren el retrovisor, que acaba arrancado o doblado el 24% de las ocasiones, y las lunas, que acaban rotas el 15% de las ocasiones. Como motivos, el hecho de que el vehículo estaba mal aparcado y molestaba ha sido el detonante el 34% de las ocasiones y que fuera de alta gama o nuevo han sido la motivación del 15% y el 11% de los desperfectos.

Aunque no es muy habitual, ya que solo representan un 3,5% de los desperfectos provocados en el vehículo, cerca de 900.000 jóvenes de entre 18 y 29 años habrían rayado su propio coche para que el seguro les reparara la carrocería, un gesto que es constitutivo de fraude.

Cómo y dónde suceden estos actos vandálicos

El acto vandálico más habitual suele suceder en la calle (90%), con autores jóvenes. Las comunidades que sufren más actos vandálicos son la Comunidad Valenciana (51%), la Región de Murcia (49%) y el País Vasco (49%). En el lado opuesto se encuentran La Rioja (34%), Cantabria (34%) y Asturias (38%). Los “conductores a la fuga” son más habituales en Castilla-La Mancha (52%), Región de Murcia (49%) y Cantabria (48%).

Más de tres millones de conductores reconocen a ver provocado daños a otro coche y no haber dejado tan siquiera sus datos para tramitar el correspondiente parte, en lo que se consideraría darse a la fuga. Las razones son el "pánico"(43%), "porque me habían hecho lo mismo" (29%) y "para no encarecer mi seguro" (22%).

Casi mil millones de euros de coste a las aseguradoras

El coste de estas actitudes supone un total de 900 millones de euros a las compañías aseguradoras de vehículos, aunque no son las únicas a las que les toca pagar el pato, ya que dependiendo del tipo de póliza contratada será el propietario quien tenga que asumir el coste de las reparaciones (y ya sabemos que los arreglos de chapa no son baratos).

Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Asegurador recuerda que estos actos no se deben tolerar y los "debemos perseguir porque tienen un coste grande". "Debemos ser responsables y dejar siempre una nota" cuando incurramos en alguno de estos hechos.