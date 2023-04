Yaiza Martín está siendo una de las protagonistas indiscutibles de Supervivientes 2023. Desde que entró al reality de supervivencia para sustituir a Gema Aldón, no ha dejado de estar en el foco de la polémica. Si bien celebraba su boda con Ginés en Honduras, también era nominada disciplinadamente por su violenta pelea con Arelys.

Sálvame ha emitido las últimas semanas numerosos testimonios del entorno de la entrenadora de fútbol que no dejan en buen lugar a la superviviente. Pocos días después de recibir en plató a su exnovio Miguel, el programa de Telecinco ha conseguido ponerse en contacto con Benigna, la madre de la también taxista.

"Por suerte o por desgracia sí. Parirla la parí", ha comenzado la llamada, dejando clara su mala relación con su hija. De hecho, ha insistido en que no mantiene ningún contacto con ella: "No sé ni dónde vive ni dónde anda, de esto hace ya años. Estuvo en el cuartel hace ocho años y desde que salió, no sé nada más. Mi nieta tenía seis años y cumple ahora 18. Con eso te lo digo todo".

La madre es conocedora de que su hija concursa en el reality de Telecinco: "Es un programa que me ha gustado siempre, lo he visto toda la vida y no me he atrevido a ponerlo". Benigna ha insistido en que no quiere saber nada: "No veo el programa por no estarla oyéndola, ni viéndola. No quiero saber nada. Bastante calentamiento de cabeza me dio mientras la pude gobernar".

No obstante, no ha querido detallar el porqué de su mala relación: "Le pueden preguntar, que mentir miente por un tubo. Mentirosa como ella sola. Es la única fama que yo le puedo dar". "Me traía a casa un hombre después de otro. De la puerta de mi terraza para dentro no quiero a más nadie", ha detallado.

Además, la canaria ha dejado claro que el desdén de Yaiza es con todos los miembros de la familia: "Jamás me ha dirigido más la palabra, pero no solo a mí, dejó de llamar a los hermanos y de visitarlos". "No tiene contacto con nadie de la familia", ha remarcado.