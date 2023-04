Miguel, expareja de Yaiza de 'Supervivientes', visita 'Sálvame': "La dejé porque estaba conmigo y con cuatro o cinco más a la vez"

Después de varios testimonios telefónicos hablando sobre Yaiza, actual pareja de Ginés Corregüela y concursante de Supervivientes junto al influencer, una de las exparejas de la canaria ha visitado Sálvame para dar más detalles de la personalidad de la participante del reality de supervivencia.

Miguel estuvo con la canaria hace tres años, y ha descrito el modus operandi que utilizó también con él. "Uno se deja devorar cuando le interesa, yo me dejé devorar, pero lo que estoy viendo es que cuando estaba conmigo estaba mejor", ha descrito, asegurando que "era un sexo apoteósico".

La expareja de la superviviente ha explicado cómo sucedió la ruptura: "Hubo un momento que era insostenible, la dejé porque estaba conmigo y con cuatro o cinco más a la vez". "Tenía constancia por amigas suyas de Tenerife, por capturas de pantalla y por justificaciones que todos queremos creer cuando estamos enamorados", ha contado.

Su expareja ha negado que la canaria tenga un alto nivel de vida: "Vive en una fantasía". "A mí me contó que había ganado muchos miles de euros como entrenadora de alto nivel en Dubái y la realidad no era esa: no tenía un duro y la echaron del equipo por un motivo bastante comprometido". Miguel no ha querido dar más detalles, pero ha lanzado que lo contará "algún día".