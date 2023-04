La cesta de la compra sigue disparada, pese al frenazo de la inflación al 3,3% por el 'escalón' de la guerra

Los precios dieron un respiro en marzo, pero no la cesta de la compra. La tasa interanual del IPC cayó en el tercer mes del año 2,7 puntos hasta el 3,3%, el dato más bajo en año y medio. En cambio, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subyacente sigue disparada al 7,5%, apenas una décima por debajo del récord histórico de febrero. Lo mismo ocurre con la cesta de la compra, que concentra la mayor presión. El IPC de los alimentos se ha moderado una décimas hasta el 16,5%, tras el récord histórico del 16,6% que marcó en febrero.

El frenazo de los precios era esperado por el efecto 'escalón'. Es decir, al medirse la variación del IPC en términos interanuales, la comparación con marzo de 2022 resulta favorable porque aquel fue el primer mes completo de guerra en Ucrania. Fue entonces cuando el precio de la energía se disparó, ante la incertidumbre sobre el suministro ruso.

Además, se suma que tanto el petróleo como el gas se abarataron en marzo por el temor a una recesión derivada de la crisis bancaria, desencadenada por la quiebra del Silicon Valley Bank. También el precio de la electricidad tuvo un comportamiento positivo, gracias al aporte de la energía eólica por las rachas de viento y al menor consumo por las temperaturas inusualmente cálidas. El INE ya adelantó a finales de mes una estimación en tasa anual del 3,3% para la inflación general y del 7,5% para la subyacente.

Con esta caída, la tasa general se acerca al objetivo del 3% del Banco Central Europeo (BCE). Bruselas prevé que la inflación se reduzca al 4,4% en 2023, tras la media del 8,5% registrada en 2022, y espera un descenso hasta el 2,6% hasta 2024. Sin embargo, todavía es pronto para cantar victoria. El frenazo del último mes no supone que los precios hayan bajado, sino que se han encarecido a menor ritmo. La inflación subyacente -aquella que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados por su alta volatilidad- sigue en niveles elevados.

