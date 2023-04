Las personas con discapacidad intelectual reclaman su derecho a un ocio inclusivo y en igualdad: "Todo les cuesta el doble"

Con motivo del Día Mundial del Ocio, Plena Inclusión Madrid ha lanzado un vídeo de sensibilización protagonizado por varias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En él, reclaman su derecho a disfrutar de un ocio inclusivo y en igualdad de condiciones que las demás personas. Para ello, visibilizan las dificultades que encuentran en su día a día antes de reclamar, en su recta final, que el ocio deje de ser un lujo y pase a ser un verdadero derecho.

A través de sus protagonista, Paco (encarnado por Miguel), Plena Inclusión Madrid reivindica la gratuidad de los apoyos personales para convertir el ocio en un derecho. Como se queja Paco en el vídeo, si, por ejemplo, quiere ir a cine, o bien tiene que esperar a que su asociación organice una salida programada, o tiene que ir acompañado de una persona de apoyo y pagar su entrada, transporte... y los de su apoyo, "todo les cuesta doble", aseguran en el vídeo, ''¿A que no mola? Pues es lo que hay", se lamenta Paco.

Esta no es la excepción, sino que les pasa a todas las personas con discapacidad intelectual en sus actividades de ocio, por eso demandan que su ocio no suponga un sobrecoste y les permita, "nuestra persona de apoyo son como los perros guía para las personas ciegas", "sin nuestras personas de apoyo no podemos participar en actividades culturales, de ocio y deporte", explican, ni de otras actividades libremente elegidas y en comunidad.

El ocio: clave en la inclusión y la transformación social

Aprovechando el Día Mundial del Ocio, que se celebra este domingo 16, Plena Inclusión Madrid defiende la gestión de apoyos personales que puedan mediar en las actividades del entorno y durante el desarrollo de actividades normalizadas y continuadas. La Federación, que trabaja en favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid, ha destacado cómo hoy, esos apoyos son provistos por los servicios de ocio de la red de entidades de Plena Inclusión Madrid y ha recordado el papel del ocio para el desarrollo individual de las personas y en un elemento clave para la inclusión y la transformación social.

El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, ha señalado que "facilitar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en actividades de ocio normalizadas, y proveer apoyos personales que faciliten una participación real, implica un importante trabajo con el entorno y con el conjunto de la sociedad".

Sancho se ha referido al Real Decreto recién publicado por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público como una oportunidad para eliminar algunas de las barreras que todavía impiden el disfrute de este derecho en igualdad con el resto de la ciudadanía.

Desde el movimiento asociativo de personas con discapacidad apuestan por crear entornos inclusivos que favorezcan las relaciones personales entre personas con y sin discapacidad y transitar de las figuras de profesionales y voluntarios a una red de apoyos naturales en la comunidad.