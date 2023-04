Zapatero, invitado estrella de una convención municipal del PSOE sin barones

El PSOE calienta motores para el que será el "acto más importante" entre congresos federales: la convención municipal que reunirá a los candidatos para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Asistirán unas 2.000 personas y los invitados estrella serán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. No habrá, eso sí, presencia alguna de barones al ser un acto "municipal": solo asistirá Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, al ser el anfitrión -el acto, que tendrá lugar entre el viernes 14 y el domingo 16, se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia-.

En Ferraz, cuartel general de los socialistas, restan importancia a que no haya foto de unidad entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cerrará el acto, y los presidentes autonómicos a mes y medio de los comicios, en los que 10 dirigentes socialistas se juegan la reelección. No se les ha llamado a rebato, dicen. Cierto es, no obstante, que su ausencia prueba claramente la estrategia de todos ellos de distanciarse del Gobierno para que los ciudadanos que vayan a depositar las papeletas en las urnas lo hagan pensando a nivel regional y no nacional.

"Los candidatos autonómicos estarán donde tienen que estar: realizando su labor en sus territorios", ha defendido este jueves Alfonso Rodríguez de Celis, secretario del área Municipal del PSOE. En una rueda de prensa desde la sede del partido, ha apuntado que "en muchos de los casos son presidentes" y ha insistido en que "es una conferencia municipal". "Los alcaldes serán los protagonistas", ha declarado a preguntas de los medios de comunicación.

De Celis ha cifrado en 2.000 los asistentes a la convención entre "militantes, alcaldes, candidatos y colectivos". Durante los tres días, se celebrarán diferentes mesas en las que se fijarán las propuestas comunes del PSOE para las elecciones municipales para lograr municipios "más sostenibles, saludables, solidarios, seguros, sin brecha de género y sabios". El domingo se aprobará el programa marco, en el que se introducirán medidas como la ampliación de los parques públicos municipales de vivienda; el impulso a la regulación de los pisos turísticos; o la obligación de priorizar los nombres de mujeres en los callejeros, entre muchas otras propuestas que se desvelarán a lo largo del fin de semana.

Como objetivo de cara al 28-M, los socialistas se propondrán volver a ser la primera fuerza, como lo hicieron el pasado 2019. "Gobernamos para 20,6 millones de españoles, tenemos 2.500 alcaldes y 22.500 concejales", ha resumido el secretario de Política Municipal, que ha añadido que el PSOE tiene presencia en los gobiernos del 57% de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. "Salimos a ganar. Y lo hacemos porque tenemos esa convicción, proyecto e ilusión", ha resumido De Celis, que ha definido lo "de en frente, lo del PP, que está reculando, porque dijo que sería una moción de censura y ahora está a ver si llega a diciembre", cuando se celebran las generales.