El nacimiento de Ana Sandra, nieta de Ana Obregón, mediante gestación subrogada ha vuelto a poner a Aless Lequio, hijo del conde, en el ojo del huracán. Según ha explicado la actriz a la revista ¡Hola!, ser padre era el último deseo de su hijo antes de fallecer a causa de un cáncer.

Así, Obregón se ha dedicado a cumplir los sueños de su hijo y, otro de ellos, al parecer, era la publicación de un libro que el joven estaba escribiendo. Finalmente, la novela verá la luz el próximo 19 de abril una fecha que, tal como ha explicado Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa, no está elegida al azar.

La colaboradora del Club Social del matinal de Telecinco ha recalcado que "esto no era libro": "Era una especie de diario un poco inconexo de lo que en ese momento estaba viviendo Alex. Tenía muy poquitas páginas, no las que dice Ana. A partir de ahí, ella empieza a hablar de que tiene un libro escrito por su hijo, habla con una editorial y empieza a escribir, con ayuda de un editor, lo que cree que hubiera podido poner Alex en ese libro".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado: "Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo, son veinte páginas. Están muy bien escritas, él escribía muy bien. Son reflexiones muy simpáticas y poco más te puedo decir. El resto no lo conozco. Podría ser el germen de un libro". Sandra Aladro, sin embargo, ha preguntado al conde si le importaba que ahora todo el mundo pudiera leer lo que había escrito su hijo, a lo que Lecquio ha preferido no responder.

"No es casual que ese libro salga a la venta el 19 de abril porque Ana ha cerrado ese libro en Miami tras el nacimiento de su hija. Allí, una vez ha visto su carita ha terminado las páginas de ese libro. Ella sabía que la niña iba a venir al mundo en el mes de marzo y estaba bien cuadrado en ese sentido. Se está tratando de una manera muy especial en comparación con otros libros, es decir, no se ha mandado a medios de comunicación, no se ha adelantado información personal a través de algún periódico, que es la práctica habitual", ha apuntado Sandra Aladro.

"El final estaba abierto hasta que nació la niña. También me dicen que ella tendría intención de presentarlo, aunque no de manera presencial, sino haciendo un Skype desde Miami. El contenido comienza al hilo de esas veinte páginas que había escrito Aless y a partir de ahí empieza a hablar de la experiencia de Ana desde que muere Aless, todo el proceso, cómo lo ha vivido y cómo ella cree que está llevando a cabo un proyecto que era de él", ha concluido Marisa Martín Blázquez.