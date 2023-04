Alessandro Lecquio revela la verdadera edad de Ana Obregón

La vida de Ana Obregón ha cambiado por completo con la llegada de la pequeña Ana Sandra, su nieta. Una noticia desvelada hace unas semanas que está ocupando minutos y minutos de televisión. También en El programa de Ana Rosa, donde trabaja Alessandro Lecquio, que lleva días respondiendo a las dudas surgidas respecto a la llegada al mundo de la bebé.

En pleno debate durante la sección de crónica social del programa matinal de Telecinco, Beatriz Cortázar saltaba en defensa de la actriz: "Tampoco seamos aquí más papistas que el papa. Ana Obregón tiene 68 años, o eso es lo que han dicho", dejó caer. Entonces, Alessandro decidió aclarar la verdadera edad de Ana: "Sí, 68 años".

La periodista volvió a tomar la palabra, esta vez para insistir en la posibilidad de que no fuera así, ya que, en las últimas semanas, se había cuestionado mucho este dato. "No, no, tiene 68 años", volvió a decir el ex de la intérprete.

Las dudas sobre su edad surgieron hace unos días a raíz de un comentario de Antonio Montero en Sálvame. "No tiene 68 años. Tiene 71", afirmó rotundamente el periodista y paparazzi.

En su argumento, el tertuliano sostenía su argumento recordando unas declaraciones de la propia Obregón, que en el año 1991 anunció que iba a ser madre con 40 años. "Solo hay que sumar", dijo el periodista.