Alessandro Lecquio responde a Ana Obregón: "No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino"

La decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada para poder ser abuela y, así, cumplir la última voluntad de su hijo, Aless Lequio, sigue dando mucho que hablar. En las últimas horas, incluso, los medios de comunicación se han hecho eco de los supuestos impedimentos del Ministerio de Justicia español para evitar que la actriz pueda inscribir a su nieta en España.

Este miércoles, Beatriz Cortázar, desde su puesto en el Club Social de El programa de Ana Rosa ha destacado que había podido hablar, en exclusiva, con la intérprete para conocer su opinión con respecto a estas presuntas trabas.

"Ana sigue en sus trece. Está tranquila y dice que está un poco cansada de que la utilicen de cortina de humo y que en España hay problemas. Dice que los políticos quieren hablar de otras cosas y por eso hablan de Ana. Insiste en que su hija es americana, que tiene el corazón español y la nacionalidad americana. Además, que tarde o temprano, aunque no quisiera, su hija va a ser española porque su madre lo es", ha explicado la periodista.

"Ella sigue con esa tranquilidad de saber que las cosas están legales, que se pueden hacer y, en el peor de los escenarios, que su hija tiene pasaporte americano", ha agregado Beatriz Cortázar que, además, ha apuntado que Ana Obregón "no se va a tirar piedras a sí misma": "Dice que estas presiones no son más que cortinas de humo porque estamos en campaña".

Unas declaraciones sobre las que Alessandro Lecquio no ha podido evitar opinar: "No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino". Asimismo, Cortázar ha agregado que la actriz "no es consciente" de que su entrevista en ¡Hola! le está trayendo tantos problemas.

El conde, por su parte, ha insistido en que él piensa que ha sido la propia Obregón quien ha puesto más piedras en su propio camino al ofrecer tanta información a la revista. "La realidad es que esta niña, con su pasaporte estadounidense viene aquí, vive aquí, se escolariza aquí... Exactamente igual que si está inscrita en el registro", ha apuntado Joaquín Prat.