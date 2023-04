La decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada para poder ser abuela y, así, cumplir la última voluntad de su hijo, Aless Lequio, que falleció en 2020 a causa de un cáncer, sigue generando un gran debate en nuestro país.

Tras una semana completamente ausente y apartado de los medios de comunicación, este lunes, Alessandro Lecquio ha regresado al Club Social de El programa de Ana Rosa, desde donde ha expresado su opinión con respecto al nacimiento de Ana Sandra, su nieta.

"Yo creo que Lequio es parte del nombre. Pero, en cualquier caso, imaginarás, Ana y compañeras, esta situación, como todo lo relacionado con Aless es tremendamente triste. Es muy triste y hasta complicado. Yo hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada", ha comenzado el conde.

"En la vida, cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando mi hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada, nunca he enseñado lo que yo sentía, nunca he dicho ni una sola palabra y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que eso es lo que a él le gustaría", ha señalado el colaborador.

"Por el máximo respeto que le tengo a mi hijo, yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Me conocéis, sabéis que soy así y que no voy a cambiar", ha agregado Lecquio para, después, escuchar a Paloma Barrientos, que ha destacado que quizá "esto se ha desbordado": "Hay tantos invitados que no tenían que meterse en esta historia... Creo que aquí se ha ido todo de madre".

"Es un caso excepcional porque es Ana Obregón. Es un caso excepcional porque hay muchos invitados, se han metido políticos, una serie de gente a la que nosotros pagamos que deciden atacar a una ciudadana. Además, puedes pensar lo que quieras, pero el hecho ya está: ha nacido un bebé y ya está", ha recalcado Barrientos.

Por su parte, Beatriz Cortázar ha señalado: "Aquí estamos viendo a Ana Obregón en pura esencia. Tampoco nos engañemos, la conocemos desde hace más de cuarenta años, sabemos cómo es Ana y cómo son sus declaraciones y su forma de vivir. Y estamos viendo el contrapunto, que es nuestro compañero Alessandro y esta es su manera de vivirlo".

"A mí me produce tristeza y rabia que mi hijo sea, una vez más, protagonista de la actualidad. Yo quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero yo no puedo encender la televisión y escuchar una frase de mi hijo cada dos minutos porque me duele. Yo respeto el trabajo de los periodistas en la calle, que me preguntan y siento decirles que no voy a hablar porque quiero que se olviden de mí", ha señalado el conde.

"Quiero que sepan que yo esto lo vivo en la intimidad más profunda, no quiero compartirlo con nadie, no lo hago con mis amigos íntimos, que no me preguntan, no lo hacen. No lo hace mi familia. Quiero respeto, simplemente, que cada uno haga lo que quiera, que yo lo respeto también", ha agregado Alessandro Lecquio.

De la misma manera, el aristócrata ha explicado que "no hay ninguna mala relación" con Ana Obregón: "Esto es a raíz de las interpretaciones de mis silencios y mis cosas. No interpretéis, no hay nada. Paz y amor. Todo bien, cada uno con lo suyo. Yo no he dicho nada, me he callado y me choca que haya gente que interprete mis silencios de esta manera porque yo no he dicho nada. El silencio es nada".