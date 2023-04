El viaje de Ana Obregón a Miami para recibir a una niña, nacida mediante gestación subrogada, ha supuesto un gran debate en nuestro país, donde todos los programas informativos siguen haciéndose eco de las últimas novedades sobre el caso. Ahora, tras una semana desde la publicación de la noticia en la revista ¡Hola!, la publicación ha revelado las declaraciones de la actriz: "Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo".

Este miércoles, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Beatriz Cortázar ha tomado la palabra para informar de todos los detalles sobre el nacimiento de la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón, nieta de la actriz.

Así, la colaboradora ha explicado: "Las informaciones que me llegan es que, en ese momento, Aless deja a una novia, no solo a unos padres... y se habló de que fuese la novia la que realizara ese último deseo. Esa era la intención, lo que pasa es que Carolina, que es como se llama, se casa dentro de un mes y ya ha rehecho su vida".

De la misma manera, la periodista ha agregado: "Ella se queda sola, tenían un plan de vida, habían hablado de tener una familia y tener sus hijos... La gente cercana a Carolina transmiten que el deseo de ella era tenerlo con él, era algo que habían pensado juntos".

"Ella no quiere tener un hijo en solitario. Ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no era lo que habían imaginado", ha agregado Beatriz Cortázar que, finalmente, ha concluido diciendo: "Ella no va a hablar. Esta chica, por su juventud y las circunstancias cambiaron, pues diría 'no'. La relación con esta chica ahora es inexistente".