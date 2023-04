Las operaciones estéticas están a la orden del día y cada vez son más los ciudadanos que optan por viajar a Turquía para abaratar el coste de las cirugías. Sin embargo, el precio final puede ser mucho más caro, pues ya son cuatro los españoles muertos tras haberse operado allí.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Lola Sopeña, presidenta de la Sociedad Española de Clínicas de Medicina y Cirugía Estética (SEMYCE), quien ha alertado del riesgo de someterse a este tipo de tratamientos en Turquía.

"Tú te operas en Turquía, te vuelves a España y no tienes ningún tipo de soporte. Además, en Turquía se están haciendo cirugías muy grandes. Antes se hacían microinjertos capilares, aunque quiero dejar claro que todo lo que sea sanitario, aunque sea un microinjerto, tiene que tener unas medidas de seguridad", ha recalcado Sopeña que "se están metiendo en cirugías enormes y complicadísimas".

"En España, hay un grupo de gente que es totalmente responsable de cualquier cosa que le pase al paciente. Por eso, los niveles de seguridad son tan elevados", ha agregado la sanitaria que ha insistido en que cualquier cirugía "debe tener un seguimiento": "Si tú tienes un problema con una cirugía, nadie te va a tocar. Si vienes con una cirugía de Turquía y se te ha abierto media cicatriz y llegas a mi clínica, yo te voy a decir que no, que ese es un problema de tu cirujano plástico. Si lo hace el mío, en el momento que te ponga la mano encima, todo lo que ocurra es culpa de mi cirujano plástico y no tenemos ni idea de cómo ni dónde te han operado. No vamos a absorber esa responsabilidad".

Además, Lola Sopeña ha destacado que es "imposible" que en España haya clínicas médicas con acuerdos con Turquía: "Nunca hay una clínica de por medio cuando le mandas a otra clínica. Lo que hay por el medio son agencias de viajes o empresas que se dedican a mandar a esa gente allí, pero médicamente no tienen ningún tipo de garantía".

De la misma manera, la experta ha explicado que cada vez son más las personas que eligen operarse en Turquía debido al incremento de los costes en España: "Las clínicas de low cost también están desapareciendo porque se han dado cuenta de que no compensa. También, desde aquí, desaconsejamos las clínicas low cost. La cirugía no puede ser un low cost, no estamos vendiendo zapatos".

"Por el tema del precio, se marchan. Ponen en juego su vida, el dinero que les va a costar y, además, que tengan en cuenta que la cirugía plástica a los niveles que están asumiendo en Turquía, no la sabe hacer todo el mundo. Hay gente que viene con unos destrozos... Todo el mundo tiene que saber que una cirugía no se puede retocar hasta pasado un año de haberse hecho. Además, hay cosas que no se pueden arreglar. Lo que no te has gastado desde el principio en la cirugía, te vas a gastar el doble o el triple para arreglarlo, si es que se puede arreglar", ha señalado la presidenta de SEMYCE.