Los viajes a Turquía para someterse a retoques estéticos se han convertido en una práctica cada vez más común, pese a las constantes advertencias de los medios de comunicación de que lo barato puede terminar saliendo muy caro.

Este jueves, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a la vivienda de Maribel en Los Barrios, Cádiz. La mujer viajó a Turquía para someterse a un retoque de pecho, pero en la consulta le ofrecieron un 2x1 con el que, además del pecho, le retocarían la boca. Maribel aceptó la oferta. La mujer quería retocarse dos prótesis mamarias que ya llevaba y, además, blanquearse la dentadura. Pero nada salió como ella pensaba.

Durante la conexión con el matinal, la mujer ha destacado que al salir de la clínica y pasársele el efecto de la anestesia, notó que no tenía ningún diente, ni siquiera los implantes que ya llevaba anteriormente. En la clínica le explicaron que la boca debía cicatrizar y, entonces, podría colocarse los implantes que le facilitarían.

"Pasé cuatro meses en España con la esperanza de que fuera verdad, cuando volví a Turquía, nada de nada. Que la gente sepa en manos de quién se pone, a la que vaya le deseo mucha suerte porque yo no la he tenido", apunta Maribel, que ha atendido al programa de Telecinco con la mascarilla puesta, pues le da vergüenza cómo le han dejado la boca. Además, la mujer ha destacado que lleva la mascarilla incluso en su casa, pues no quiere que su marido la vea sin dientes.

Maribel ha comentado, además, que las personas que la operaron utilizaron anestesia local: "Yo le dije al dentista que quería blanquearme los dientes y cambiarme dos puentes, me dijeron que sí. Me pusieron la anestesia en la boca y cuando me di cuenta me pasé la lengua y noté que no tenía ni un diente".

A los cuatro meses de que le retirasen todos los dientes, Maribel regresó a Turquía para que le colocasen los implantes que le habían prometido: "Me sacaron estas porquerías", ha destacado la mujer, mostrando a las cámaras unas dentaduras postizas "con las que no podía ni cerrar la boca".

Maribel ha agregado que acudió a un dentista en España para pedir un presupuesto para arreglarse completamente la boca de nuevo y el sanitario que la atendió aseguró que lo que le habían hecho era "tercermundista" y que, incluso, podría haber cogido alguna infección grave: "Ahora no sé cómo voy a poder salir de esta".

Finalmente, la mujer ha querido hacer un llamamiento por si algún dentista estaba viendo el programa y podía ofrecerle facilidades para poder recuperar su sonrisa y vivir sin mascarilla: "Estambul es muy bonito, pero espero que nadie vuelva como he vuelto yo".