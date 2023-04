Aspirantes de 'MasterChef' denuncian la falta de higiene en los 'castings': "Estuvo cuatro horas con una ensaladilla rusa sin refrigerar"

La denuncia pública por parte de una trabajadora del Oceanogràfic de València y la posterior confirmación de la Conselleria de Sanidad de que 44 de los comensales invitados a la grabación del programa de MasterChef el pasado 19 de enero en este espacio de ocio sufrieron una intoxicación alimentaria ha traído consigo un reguero de testimonios que ponen en entredicho la presunta falta de control alimentario, en este caso en los casting del programa.

El Periódico ha recabado algunos de ellos. Por ejemplo, el de Joaquín, un aspirante de hace cinco años que pasó varias pruebas hasta llegar al casting presencial en Sevilla. "Éramos unos 80 aspirantes, cada uno con su plato. Había sopas de pescado, marisco... Yo llevaba solomillo Wellington, que la carne por dentro no puede estar pasada, tiene que estar al punto. Lo cociné a las cinco de la mañana en Málaga y hasta pasadas la una de la tarde no la probó el juez. Es mucho tiempo", relata a dicho medio.

Así, recuerda sobre todo el caso de una señora mayor que llevaba una ensaladilla rusa, "seguramente con mayonesa casera". "Estuvo como mínimo cuatro horas y media sin refrigerar", asegura.

Siempre según su relato, tras llegar a la capital hispalense después del viaje desde varios puntos de Andalucía, debían registrarse en el hotel a las nueve de la mañana, pero hasta la una de la tarde no empezaban a montar su plato. Hasta que eso apsara, ni la preparación en sí ni el resto de ingredientes que podían utilizar para acabar de rematar el palto contaban con fuentes de calor ni de frío, más allá de algunas neveras de playa o de termos que se veían.

Otra aspirante, Noelia, cuenta su caso: "No controlaban nada. De hecho yo me preocupé y se lo comenté a una compañera. Daba la sensación de que podías traer algo envenenado o algún tipo de componente que estuviera en mal estado y liarla. Nadie te preguntaba nada, ni por los productos que habías usado. Había gente que usaba huevo, que puede dar lugar a salmonelosis, o pescado, que pueden tener Anisakis. Yo por ejemplo llevaba boquerones en vinagre, que de no haberlos congelado antes pueden tenerlo", apunta que pasaba, presuntamente, en esos castings del programa.

"Del mismo modo, yo mi plato no lo llevé refrigerado. Alguna gente llevaba neveras o tuppers térmicos, pero yo traje tupper normal. Es verdad que el casting fue en diciembre, que no hacía mucho calor, pero no tienen ningún tipo de control", asegura.

Intoxicación

"La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan para poder cesar de vomitar", denunció la trabajadora del centro de ocio valenciano. "Perdí 5 kilos en tres días", añadió, y ha denunció que, desde enero, "ni siquiera han tenido la decencia" de escribir para pedir disculpas, si bien después de publicar este relato ha protegido su cuenta en la red social Twitter.

Sanidad ha asegurado que los síntomas que presentaron fueron los propios de una gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea. El departamento de Sanidad valenciano llevó a cabo unos días después del suceso un estudio de contactos, tras recibir una primera notificación de que se habían producido intoxicaciones.

Fruto de este estudio, se pudo conocer el número de personas afectadas, 44, aunque no si estas habían tenido que ser atendidas en centros de salud o no, ni qué alimento fue la causa del contagio, ya que habían pasado días desde el evento y ya no había alimentos que analizar.

El menú que se sirvió en la prueba

Pero, ¿qué menú se sirvió en la prueba de exteriores y que fue el culpable de esta intoxicación? Los paltos elaborados por los aspirantes a mejor chef de España y que presuntamente comieron las personas afectadas por la intoxicación fueron: de entrante, viaje a la india con clotxina valenciana, un plato hecho a base de mango y especias de la cocina hindú como ingredientes principales; como primer plato, moluscada valenciana con ostra, almeja, salsa romescu y pesto a base de algas, segundo plato, suquet thai de lubina, un guiso con coco, dátil y cacahuete; y para terminar, el postre, que fue tarta de queso japonesa y algas.

La productora de MasterChef se ha visto obligada a reaccionar. "Desde MasterChef lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia, con quienes se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía", manifiesta Shine Iberia.

"Un caso excepcional"

"Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen»", justifica.

"En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos", insiste.