El K.O. de las normas urbanísticas anticipa un nuevo brote de cocinas fantasma en Madrid

La negociación para modificar las normas urbanísticas que rigen la ciudad de Madrid ha llegado a un punto de no retorno. El Gobierno que conforman PP y Cs no ha logrado ponerse de acuerdo con Vox para reformar el Plan General de Ordenación Urbana de la capital, redactado en 1997. Y el fin de la legislatura, con un solo pleno ordinario a la vista antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, amenaza con volver a dejar la norma en el cajón al no obtener apoyos ni a la derecha ni a la izquierda de la coalición. La partes implicadas se echan las culpas unas a otras. Pero, tenga quien tenga la razón, si el plan decae habrá consecuencias. Una de las más importantes es el fin de la moratoria para evitar la proliferación de las cocinas fantasma, que vence en agosto.

El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes ese escenario como una posibilidad. "No tiene pinta de que se vayan a aprobar las normas urbanísticas en el pleno ordinario", ha señalado antes de "volver" a proponerle a Vox celebrar "un pleno extraordinario". "Desde luego, vamos a tratar de que se aprueben antes del 28 de mayo, porque es una norma fundamental para mejorar la agilidad del urbanismo", ha añadido el primer edil, quien, por otra parte, ha reconocido que la parálisis podría "provocar graves perjuicios a los vecinos, precisamente, con la finalización de esa moratoria de las cocinas industriales".

Desde el equipo de Desarrollo Urbano, que capitanea Mariano Fuentes, explican a 20minutos que, si esa moratoria decae, las empresas "tendrán que cumplir las ordenanzas y el plan general vigente, igual que con Carmena en 2018, cuando ya se concedían licencias para esta actividad". Ahora bien, no tendrán límite de espacio de 350 metros cuadrados, ni los repartidores deberán entrar con sus motos o bicicletas al local para recoger los paquetes, como planteaba la reforma en la que lleva los últimos tres años trabajando el concejal de Ciudadanos.

Cruce de acusaciones

El Gobierno de Almeida y Vox parecen haber vivido dos negociaciones paralelas a la hora de modificar las normas urbanísticas. Como dos son las veces que se han reunido para abordar este asunto. Al término del primer encuentro, el alcalde reconocería haber caído en un "trampa", cuando Javier Ortega Smith le propuso, en una conversación a solas, conformar un gobierno de coalición tras el 28-M, cosa que poco tiene que ver con el marco legal para el desarrollo urbano de la ciudad. En el segundo, ya con presencia de los técnicos del Ayuntamiento, no participaron ni Almeida ni Smith, pero el resultado fue el mismo: no hubo fumata blanca.

"Pusimos lo que estaba de nuestra parte, se intentó, pero nos dijeron que nuestra propuesta no estaba en su línea y que no cambiarían ninguna coma. Con el PP, siempre son así las negociaciones. Se creen que somos su muleta y vamos a aprobar todo porque sí", explican fuentes de la formación que lidera Ortega Smith a este periódico. Entre otras cosas, la quinta fuerza en Cibeles, exigía "la supresión del texto de cualquier sesgo ideológico, especialmente en lo referido a perspectiva de género, Madrid 360 y Agenda 2030" y "la máxima protección y respeto" a los madrileños en cinco cuestiones "esenciales": cocinas industriales, pisos turísticos, casas de apuestas, hibridación de usos y Estudios de Repercusión de Implantación de Usos.

La versión del equipo de Fuentes es prácticamente antagónica. "Se les aclaró todos los puntos y se les planteó una serie de actuaciones que permitirían atender las cuestiones que plantean sin poner en riesgo la seguridad jurídica de un expediente cuya tramitación ha llevado más de 3 años de trabajo", explican a este medio. Después, "se les propuso una serie de actuaciones para atender sus demandas. Los técnicos se las llevaron de la reunión y, con fecha 31 de marzo, se la mandaron por escrito a Ortega Smith", continúan. Sin embargo, "no hemos recibido ninguna respuesta desde entonces", concluyen.

Ambas partes consideran que el contrario está actuando por motivos electorales, a menos de 50 días de que los madrileños acudan a las urnas. Para Vox, a Almeida le "viene muy bien el relato de que somos una pinza a la izquierda, bloqueamos todas las medidas y Javier ha entrado en una cerrazón". Mientras que desde Cs dice estar "cansados de las mentiras de Vox" y "su utilización del expediente de las normas urbanísticas para sus fines políticos, que nada tienen que ver con las normas ni con el bien de la ciudad", denuncian.