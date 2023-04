Así suena 'Ganas', la canción oficial para la carrera hacia el 28-M del equipo de Ayuso

A falta de poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, los candidatos electorales ya calientan motores para lo que podría ser clave en el devenir de España. Por ello, algunos de los candidatos ya han puesto a funcionar toda la maquinaria electoral. El Partido Popular de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como máximo exponente del partido azul, ha sacado a la luz este miércoles 'Ganas', el tema "oficial de la campaña electoral del PP Madrid 2023".

"Ganas de Madrid", "Con Ganas" o "Tú ganas". Estos son los lemas más escuchados en el tema, interpretados por diversas voces femeninas, masculinas, incluso infantiles interpretan a ritmo contemporáneo. De esta manera, los populares ponen así toda la carne en el asador, con el objetivo de 'reconquistar' las urnas de la Comunidad de Madrid por segunda legislatura consecutiva.

"Mi lema va a ser 'Ganas', las ganas, ganas. Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el PP de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no", ha afirmado la candidata del Partido Popular en una entrevista para cadena Cope, donde ha confirmado su consigna de cara a las elecciones del 28 de mayo.

El tema tiene una duración de 1 minuto y 3 segundos, y se puede escuchar en la plataforma de música Spotify.