David Bustamante desvela en 'El Hormiguero' su mayor terror

David Bustamante visitó este martes El Hormiguero para presentar la segunda temporada del musical Ghost con la que vuelve a Madrid, al Umusic Hotel Teatro Albéniz, del 21 de abril al 28 de mayo.

El cantante comentó que le gusta pasar desapercibido en todas las ciudades que visita y que suele ponerse una gorra, gafas de sol y mascarilla para que nadie le reconozca.

Pero le contó a Pablo Motos que "la semana pasada, en plena Semana Santa en Sevilla, una señora me reconoció ¡por las patillas! y eso que no las llevaba arregladas".

Tras comentar que está preparando un nuevo disco y que sacará al mercado el noveno perfume con su nombre, el presentador quiso que contara cuál era su mayor terror.

"Me da miedo el mar, sobre todo la oscuridad cuando no se ve nada del fondo, me provoca terror. Es que la película Tiburón hizo mucho daño", confesó el artista.

"Tengo una casa cerca del mar y suelo salir con la tabla de padel surf, pero si me caigo, me subo enseguida porque luego, hasta tengo pesadillas", señaló.

Motos también le preguntó: "¿Es verdad que tienes un bar en casa?". Bustamante le contestó afirmativamente: "Tiene billar, dardos y un escenario. Se llama Scape Club porque entras, y no sabes salir", afirmó entre risas.