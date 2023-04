El Gobierno vuelve a rechazar los argumentos de Ferrovial para el traslado de su sede social aunque niega advertencias o intervenciones

El Gobierno sigue presionando a Ferrovial para evitar el traslado de su sede social a Países Bajos. A dos días de que la compañía celebre una junta general de accionistas para votar la decisión, el Ejecutivo insiste en que los argumentos dados por la dirección no son válidos. En público y en privado, a través de una carta enviada por el Ministerio de Economía que desde Moncloa niegan que se trate de una advertencia. Todo ello, mientras algunos accionistas empiezan a mostrar sus dudas sobre la marcha al país europeo.

"Nos gusta que las empresas españolas coticen en España", ha lanzado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La también ministra de Política Territorial ha insistido, durante la rueda de prensa celebrada este martes tras el Consejo de Ministros, en asegurar que no hay ningún impedimento para que Ferrovial cotice en la Bolsa de Estados Unidos si tiene su sede social en España, uno de los motivos aducidos por Ferrovial. Así lo han acreditado, han apuntado desde Moncloa, análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio Ministerio de Economía encabezado por Nadia Calviño.

De hecho, dicho Ministerio ha trasladado esa información por carta a Ferrovial, con la intención de que informe a sus accionistas en esta próxima cita sobre las conclusiones del estudio llevado a cabo por BME y la CNMV, ya que cuestionaría la motivación económica alegada por la compañía para el traslado de su sede a Países Bajos.

Cuando Ferrovial anunció a finales de febrero su intención de trasladar la sede de España a Países Bajos argumentó, entre otras razones, que la reubicación de su sociedad matriz le facilitaría el proceso de empezar a cotizar en EE UU. El Ministerio de Asuntos Económicos también ha recordado que el análisis concluía que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de 'dual listing' (cotización simultánea).

Preguntadas al respecto, las fuentes de Moncloa consultadas niegan que la carta fuese una advertencia, sino que defienden que pretendían informar. Todo ello, a pocos días de que este jueves la compañía celebre una junta general de accionista en la que se votará la marcha a Países Bajos. En este sentido, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que posee una participación del 1,49%, ha comunicado que se opondrá. No obstante, varias asociaciones de accionistas minoritarios, la World Federation of Investors (WFI), la europea Better Finance y la española AEMEC, sí respaldan el traslado.