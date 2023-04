Villacís se queda con tres fieles ante la fuga de seis de sus concejales a menos de 50 días de las elecciones

La vicealcaldesa de Madrid, candidata en el último bastión de Ciudadanos para las elecciones del 28M, ha apostado por mantener su núcleo duro en las listas presentadas este martes para los comicios. Ante la desbandada de seis de sus concejales, tres de los cuales han decidido abandonar la formación este mismo martes, Begoña Villacís ha colocado a Silvia Saavedra como número dos, a Mariano Fuentes en el tercer puesto y a Miguel Ángel Redondo en el cuarto. Santiago Saura, hasta ahora concejal responsable de internacionalización y cooperación, ha decidido volver a sus labores de catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, pero cerrará las listas para mostrar su apoyo a la vicealcaldesa "de manera simbólica".

Así quedan las listas de la formación naranja en Madrid después de que la semana pasada estallase una tormenta al conocerse la marcha de los ediles Ángel Niño y Pepe Aniorte, de Innovación y Familias e Igualdad. Estas dos primeras renuncias llegaban después de que El País informase de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había autorizado al alcalde José Luis Martínez-Almeida para fichar a Niño y Aniorte, que horas después materializaron su marcha del partido.

Sin embargo, el propio Almeida desmintió al poco tiempo aquellas informaciones. "No he hablado con la presidenta Ayuso de este tema, y, en segundo lugar, la lista todavía no está conformada. Desde ese punto de vista, no creo que esto vaya a influir en la elaboración de la lista", manifestó no sin antes aclarar que al efectuar cualquier fichaje "no" estaría traicionando a la vicealcaldesa Villacís.

La edil de Deportes, Sofía Miranda, fue la primera en seguir los pasos de Niño y Aniorte, y este mismo lunes pidió el voto para Almeida. Tampoco estará en las listas el edil y presidente del distrito de Latina y Hortaleza, Alberto Serrano, que esta mañana confirmó el fin de su etapa en el partido (y en principio, de la política en general). El concejal Martín Casariego y la edil y presidenta de los distritos de Villaverde y Villa de Vallecas constituyen las dos últimas fugas del equipo de 11 concejales de Villacís, que presenta ahora una lista renovada.

Se produce así una desbandada que podría resultar crítica para el partido a menos de 50 días de las elecciones municipales y autonómicas, pero que Villacís ha defendido afirmando que la lista que llevará a los comicios es "incluso mejor" que la que presentó hace cuatro años. La fuga de seis de sus concejales es "lógica", ha subrayado la vicealcaldesa, dado que "la gente se renueva cada vez que se hacen listas" y los ediles "sabían perfectamente si iban a entrar".

Así, Villacís ha dejado caer que estos seis concejales han decidido hacer las maletas porque no tenían hueco en el proyecto de la vicealcaldesa, dado que lo más probable -según alumbran las últimas encuestas- es que Ciudadanos solo consiga cuatro puestos este 28 de mayo. De esta forma, serán la propia vicealcaldesa y su gente de confianza, Saavedra, Fuentes y Redondo, los elegidos para permanecer a flote en un barco que hace aguas.

Tras cuatro años de gobierno, el entorno más cercano a Villacís ha cambiado mucho. En parte, debido a su fichaje frustrado por el PP, que, tras no pocas semanas de contactos con los populares, finalmente se saldó con su ratificación como cabeza de lista de los naranjas al Ayuntamiento. Los sobresaltos que ha vivido la formación a nivel nacional, con primarias y refundación incluidos, han acabado de reconfigurar su núcleo de confianza.

Durante el acto de presentación de las listas, celebrado este martes en un hotel frente a la Plaza de España, Villacís ha tratado de aunar fuerzas para transmitir optimismo y sacar pecho de la gestión realizada en los últimos cuatro años. Y ha intentado trasmitir, a su vez, que se queda con lo mejor de su equipo, con los honestos, los fieles, los transparentes. "Integridad, honestidad y trabajo", ha repetido hasta la saciedad al hablar del equipo conformado para este 28 de mayo.

Unas palabras que quizás cobren peso el próximo 24 de abril, cuando el alcalde presente sus listas, entre las que podrían aparecer Aniorte, Nieto y Miranda. La propia Villacís señaló durante una entrevista con 20minutos que el alcalde sería "torpe" si en el último momento le "traiciona" y ficha a sus concejales.

Pese a que esto parece probable, la situación es muy distinta para Casariego, Chapa y Serrano, que según la formación naranja se marchan del partido porque están decididos a abandonar el ejercicio político. "La política es muy dura, te expone a situaciones inverosímiles y hay veces que la gente acaba agotada. Es la situación que me han transmitido muchos y yo agradezco el trabajo realizado", ha señalado en este sentido Villacís, para ironizar acto seguido: "No son Piqué, no necesito hacerles una canción".

El agradecimiento de la vicealcaldesa se ha extendido a su número dos en el Ayuntamiento, Santiago Saura, que pese a las diferencias mantenidas con Villacís en los últimos meses ha optado por mostrar el apoyo simbólico a la candidatura. El concejal ha acudido al acto de este martes e incluso ha cogido el micrófono para mostrar su agradecimiento a la vicealcaldesa. "Ha sido un periodo gratificante, un privilegio. Ahora vuelvo a mi cátedra pero en ningún caso me desvinculo del partido en el que llevo militando desde 2006", ha dicho Saura tras anunciar "el honor" de cerrar la lista de Ciudadanos a las municipales de Madrid.