Así es la nueva temporada de playa en Barcelona: más espacio para perros, menos duchas por la sequía y deportes regulados

Con la llegada de abril, ha empezado, como cada año, la temporada de baños en las playas de Barcelona, que ha echado a andar con novedades: se ha ampliado la de perros, se ha reducido el número de duchas en los arenales debido a la sequía y se ha puesto en marcha una nueva normativa para garantizar la convivencia entre quienes se tumban al sol y quienes hacen deporte.

Deportes

El Ayuntamiento ha informado de que ha habilitado zonas para la práctica deportiva libre, sin limitación horaria, y zonas para las actividades organizadas, con unos horarios establecidos en función del momento de la temporada.

Para la práctica de deporte libre, durante la temporada baja los usuarios han podido disfrutar de la mitad de la playa (unas 420 pistas). Con el inicio de la temporada media, las actividades se han limitado a los espacios reservados en las playas de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icaria y Bogatell, que han sido señalizados mediante carteles. Se han habilitado 6 zonas (que suponen 38 pistas) que se suman a las ya existentes (11 pistas de voleibol, 1 de fútbol y 1 de corball).

Para la práctica de deporte organizada, que requiere solicitar permiso, se han dispuesto 7 pistas, que complementan las 3 que ya existían en el paseo marítimo de la Mar Bella. Desde el 10 de marzo, las empresas y entidades que llevan a cabo actividades organizadas ya lo hacen con una petición de autorización previa.

Hasta la fecha, se han solicitado el 70% de las pistas deportivas reservadas, todas ellas para hacer vóley-playa, lo que supone haber permitido 1.064 horas de este deporte, lo que equivale a unos 532 partidos o entrenamientos aproximadamente.

También se ha regulado la práctica de surf, pádel surf y windsurf, que se permite durante todo el año, aunque haya bandera roja. Sin embargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, excepcionalmente, pueden prohibir expresamente este deporte si perciben que hay un riesgo grave para la seguridad de las personas.

Durante la temporada de baño media y alta, surf, pádel surf y windsurf se tienen que practicar fuera de la zona de baño, delimitada con boyas.

Para la pesca recreativa, se ha habilitado un área señalizada con un cierre perimetral en la playa de la Barceloneta, de 19 a 21 horas. Se puede practicar libremente en todas las playas de 21 a 10 horas.

Una ducha por playa

Los lavabos públicos y las duchas han retomado su servicio, pero debido a la declaración de estado de excepcionalidad por sequía hidrológica, solo está en funcionamiento una ducha por playa.

La temporada ha empezado con 14 chiringuitos abiertos de un total de 16, que además de ofrecer comida y bebida, disponen de tumbonas y sombrillas para quienes desean alquilarlas.

El servicio de baño asistido, actualmente en tramitación, empezará en la temporada alta.

Más espacio para perros

La playa dirigida a las personas con perros estará situada, como cada año, en el extremo norte de la de Llevant, y se pondrá en funcionamiento en la temporada alta, a partir del 27 de mayo. Después de que sus usuarios reclamaran su ampliación, dispondrá de un 20% más de espacio, al pasar de los 1.250 metros cuadrados a los 1.500, con capacidad para 120 canes.

Este espacio ofrecerá información sobre el grado de ocupación, que se podrá consultar en la web de baños y playas del Ayuntamiento de Barcelona. La playa de perros también tendrá un semáforo para indicar si la afluencia es baja, normal, alta o muy alta.

En la entrada de la zona se mantendrá el servicio de información ambiental, de 10.30 a 19.30 horas. Además de explicar cómo funciona el espacio, en este punto se realiza el control de chip a los animales, como requisito para poder acceder.

La temporada 2022 visitaron la playa para perros un total de 13.728 canes, de los que aproximadamente el 70% procedían de la ciudad de Barcelona.

Prohibido fumar

Desde el verano pasado, está prohibido fumar en los arenales de la capital catalana, y hacerlo se penaliza con multas de 30 euros, como las previstas por consumir cigarrillos en los parques infantiles.

Los datos que resultaron del análisis del funcionamiento del veto al tabaco recogidos por el Servicio de Información de Playas (SIP) mostraron que el 99% de los bañistas respetó la prohibición.

La medida, no obstante, no sirvió para reducir el número de colillas en el suelo en el litoral barcelonés. Según el SIP, un 72% de los usuarios las vio en los alrededores de los arenales. Por ello, el Ayuntamiento, que seguirá con su campaña para informar de que no se puede fumar, pondrá especial énfasis en recordar que no se deben tirar colillas al suelo.

Salvamento y socorrismo

En el servicio de Salvamento y Socorrismo trabajarán un máximo de 60 personas, que disponen de 21 torres de vigilancia.

También hay un servicio de Información que este año se centra en la regulación de los usos deportivos de las playas, la prohibición de fumar y la sensibilización sobre las violencias machistas. En la temporada alta habrá un punto lila.

En la actual, la media, hay un dispositivo de seis informadores y dos coordinadores y los locales de información de Barceloneta, Bogatell y Nova Mar Bella funcionan de las 10 a las 19 horas. En la temporada alta se prevén 22 informadores y dos coordinadores.

Sensibilización y Educación Ambiental

El Centro de la Playa (CdP), la instalación de educación ambiental sobre el ámbito marino y litoral de Barcelona, abrió sus puertas el 1 de abril y las cerrará el 31 de octubre. Situado en la playa del Somorrostro, a pie de arena, ofrece un programa de actividades gratuitas, de martes a domingo, de 10 a 14 horas.

Más limpieza

Además del servicio de limpieza de la arena, que opera todo el año, durante la temporada de baño se ponen en funcionamiento también los de limpieza del agua y de mantenimiento de los espacios litorales de la ciudad.

La temporada media de playa es del 1 al 10 de abril, todos los fines de semana de abril y de mayo y del 18 al 25 de septiembre. A partir del sábado 27 de mayo se iniciará la temporada alta de baño, con la activación del resto de servicios en horario extensivo, y acabará el 17 de septiembre. Del 18 al 25 de septiembre volverá a ser temporada media.