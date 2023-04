Almeida se va de 'tardeo' a Carabanchel: "A un actor no le pido foto, pero al alcalde..."

Pocas cosas le gustan más a un madrileño que un buen 'tardeo'. Y casi nada se le da tan bien a José Luis Martínez-Almeida como las distancias cortas. Si ambas se unen, "pues exitazo", resumía uno de los gurús de la campaña electoral del alcalde, al término del encuentro que el candidato popular a los comicios del 28 de mayo ha mantenido este lunes de Pascua con los vecinos de Carabanchel. En su primer 'tardeo' -de los muchos que le quedan hasta el superdomingo de primavera- un Almeida desprovisto de chaqueta y corbata se pegó un auténtico baño de masas. Pero también se llevó deberes a casa. Porque como decía una señora, residente en el distrito desde hace más de 30 años: "No todos los días viene por aquí nuestro alcalde".

El acto comenzó en el número más alto de la avenida Nuestra Señora de Fátima, lindando con la calle Fontiveros. Y ahí llegó el primer reclamo, cambiar un banco. "Nos han pedido que lo quitemos porque le molestaba a un señor. Mañana mismo empezamos a hacer la gestión para moverlo unos 50 metros", reconocía después el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, esta tarde en calidad de portavoz de campaña. A menos de 50 días de que los madrileños acudan a las urnas cualquier petición se vuelve casi una orden. Y pocos pasos más adelante, llegó la segunda: "Hay que revisar los contratos de limpieza, solo está limpia la calle General Ricardos, pero el resto...", resoplaba un vecino, acompañado de su mujer. La respuesta del alcalde era siempre la misma: sonreír, pedir disculpas y tomar "nota". Seguimos de precampaña.

El distrito de Carabanchel es el más poblado de todas la ciudad de Madrid. "De hecho, si Carabanchel se independizará sería la segunda ciudad con más habitantes de la Comunidad. Pero no va a pasar", bromeaba el alcalde con los vecinos. En los últimos comicios, Manuela Carmena, a la cabeza de Ahora Madrid, obtuvo la victoria con un 33% de los votos. Detrás, quedó el PP con casi un 20%. Y en tercera posición, el PSOE, 18%. Los populares están convencidos de que esta vez será diferente. "Vamos a arrasar, como hizo Ayuso en todos los colegios electorales en el 4M", auguraba uno de los concejales que conforman la 'guardia pretoriana' del primer edil.

Almeida posa junta a un vecino de Carabanchel. Beatriz Martin Blancas

Por si las moscas, Almeida no perdía oportunidad de ganarse la confianza de cualquier transeúnte. "Aquí no lo va a hacer Rita, lo he hecho yo", se volvía para los suyos recordando el eslogan de la líder Más Madrid. Y de mientras, fotos y más fotos. Que si una con un grupo de señoras que le han prometido acogerle en Puebla de Sanabria, por si cualquier día quiere visitar Zamora. Que si otra con una familia que paseaba un carrito de bebé. Un jóven con aspecto de estrella del reggaetón. O incluso una mujer valiente, que pareciendo haber visto a Bad Bunny encarnado en el cuerpo del alcalde, se bajaba a la carrera de un coche para echarse un selfie. "A un actor no le pido foto, pero a él..."

Media hora de paseo más tarde, llegaron a la terraza de El Greco, donde casi un centenar de militantes y curiosos esperaban para compartir sus preocupaciones sobre el estado del distrito. Antes, el alcalde desplegó todas las inversiones que se han realizado allí a lo largo del mandato: desde las reforma de la plaza Emperatriz, la Instalación de Pan Bendito o el parque Manolito Gafotas, hasta la construcción de una UID de Policía Municipal o el nuevo Centro de Empleo en la Avenida de Carabanchel. Entre las cuestiones más demandas por los vecinos figuraban la zona blindada de bajas emisiones de Plaza Elíptica, la tala de árboles en algunas calles, el mal estado de vías como la Colonia de la Prensa o la delincuencia creciente en el último año. Almeida volvió a tomar "nota de todo" y, sacando fuerza de flaqueza tras un largo día de precampaña, prometió considerar cada sugerencia en caso de ser reelegido alcalde.