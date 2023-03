"¿Dónde está mi dinero?": la devolución de las multas de Plaza Elíptica se retrasa tres meses

Han pasado tres meses y siguen sin noticias. María del Mar, Raúl, Isidora, María o Carlos son solo algunos de los miles de conductores multados por atravesar el túnel de Plaza Elíptica sin distintivo ambiental, entre el 22 de febrero y el 2 de mayo de 2022. El Ayuntamiento de Madrid se comprometió a devolverles el dinero de las multas, de 100 y 200 euros, tras haber detectado una vulneración de su derecho a la información, al haber recibido la notificación de la sanción con el preaviso a la vez. Y accedió a efectuar el reembolso antes de que finalizará el año de todas las infracciones que se cometieran previas al 2 de mayo, a excepción de la primera. En total, 1.637.655 euros correspondientes a 19.478 castigos, según las cifras oficiales. Apurando los últimos días de 2023, su buzón sigue vacío...

Es el caso de María del Mar García Polo, quien de marzo a mayo cruzó por la zona blindada de bajas emisiones hasta en ocho ocasiones con un coche de 1999. La ZBE que traspasa Plaza Elíptica para acceder a la M-30 desde la A-42, y viceversa, está restringida para vehículos tipo A, es decir, los gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel de antes de 2006. "El veintitantos de mayo nos llegaron ocho multas y las pagamos todas con pronto pago", explica por teléfono su marido. En total 690 euros, teniendo en cuenta que pagaron la mitad de dos multas por valor de 90 euros (45 y 45), como fijaba la Ley de Tráfico antes del 21 de marzo de 2022, y otras seis por la mitad de 200 euros (600 en total), en base a lo que dicta la norma tras su reforma.

"Al estar empadronada en la ciudad de Madrid y pagar el impuesto del vehículo allí, pensaba que no pasaba nada. Evidentemente, a partir de esa fecha, no volvimos a pasar. Pero, ya ha acumulábamos ocho", dice, resignado la pareja de la sancionada. El uno de diciembre recibieron una carta de Ayuntamiento para proceder a la devolución. Solo tenían que responder con el número de cuenta bancaria por cada una de las infracciones. "Seguimos esperando, porque nadie nos ha contestado ni nos ha pagado nada".

Desde el Consitorio madrileño, explican que "ya" están devolviendo el dinero, pero "como la cantidad de sanciones a revisar y de trámites es tan elevada, el tiempo es superior al habitual". En el grupo de WhatsApp que creó María Sánchez, hay 360 persona afectadas. "En el chat solo una persona ha dicho que le han devuelto el dinero", dice su fundadora, que arrastra un total de 34 multas, de las cuales 18 son de mayo y las restantes de meses anteriores, y que obedecen -explica- a que durante ese mes tuvo que recoger a su hijo de casa de su madre, ubicada en el centro de Madrid, accediendo desde su trabajo en Parla.

Imagen de María, una de las afectadas que ha contactado con este periódico Jorge París

Isidora Calle pasó por el túnel durante todo el mes de marzo de 2022 para ir a trabajar. Le pusieron 24 multas. Y las pagó "todas". Cuando recibió el anuncio del Ayuntamiento, mando un carta certificada por cada una de ellas para exigir el recobro. "Me gasté un dineral", apunta. Igual que Raúl Paredes, que dice haberse gastado 36 euros solo en las misivas. "Todavía sigo esperando que me manden algún tipo de confirmación de que les ha llegado la carta, estoy en vilo a esperar a ver si en algún momento nos ingresan el dinero", señala él.

Gloria Posadas, Jesús Martín o Carlos- que prefiere no mostrar su apellido- son otros de los afectados que han querido compartir su historia con 20minutos. "Las mías son de mi madre, señora en sus 60 años. Las ha pagado con pronto pago por el miedo que da el tema de meterse en juicios, pero estamos para recurrir aun así. Y conforme más información sale, más claro está que es el camino", dice este último. "Todavía no me han devuelto nada, ni he recibido ninguna notificación", concluye Gloria, en un mensaje que podría formular cualquiera de los testigos, con más o menos multas a sus espaldas.