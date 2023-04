Alejandra Rubio, enamorada del futbolista Carles Aleñá

Hace un par de meses, Alejandra Rubio, entre lágrimas, revelaba en Fiesta que su historia de amor con Carlos Agüera había llegado a su fin después de casi dos años juntos.

Según contó la hija de Terelu Campos a Emma García, la distancia y las diferencias de vidas de ambos fueron los motivos que empujaron a la expareja a tomar la decisión de separar sus caminos. "Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan", expuso la joven de 24 años en el programa, y añadió que ambos se llevan muy bien y que eso la hace feliz.

Asimismo, aprovechó la ocasión para dejar claro que "no ha pasado nada" entre ellos y recalcó: "Yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada".

Ahora, la joven vuelve a ver cómo su corazón late con fuerza por otro futbolista, en este caso, y tal y como publica Pronto, por Carles Aleñá, que actualmente juega en el Getafe aunque empezó en el Barça.

Este medio publica, además, unas fotografías en exclusiva de la nueva pareja mientras se besa con pasión por las calles de Madrid. Unas románticas imágenes tomadas antes de que la joven colaboradora de televisión pusiera rumbo a Málaga para pasar unos días con motivo de la Semana Santa. Terelu, por cierto, estuvo tomando algo con ellos y se despidió muy afectuosamente del deportista, tal y como muestra el reportaje gráfico de la revista.